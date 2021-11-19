前局長顏蔚慈辭官回鄉選議員、講公投 鄭文燦將站台力挺
距離12月18日的四大公投投票日剩不到1個月，力拚民進黨三重、蘆洲新北市議員提名的顏蔚慈發起「市場街頭宣講GO」活動，積極走入人群與民眾互動，並將在12月1日舉辦「蔚」台灣・要堅「慈」公投說明會，邀請桃園市市長鄭文燦、經濟部部長王美花及立委沈發惠、賴品妤等人到場演講，盼民眾能更加清楚「四個不同意，台灣更有力」的內容及重要性。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-19 16:46:54｜2021-11-19 16:47:09
顏蔚慈率領服務團隊舉著「四個不同意，台灣更有力」醒目手舉牌，走到人潮聚集的菜市場、路口，以最貼近民眾的方式，告訴三重蘆洲鄉親為什麼要投下「四個不同意」。顏蔚慈提及，在進行宣講活動時會遇到熱情加油的鄉親，但偶爾也會遇到倒讚反對的人，甚至是對服務團隊飆罵三字經的不理性民眾，但民主是台灣珍貴的資產，多元的聲音都可以表達也理應尊重，她呼籲大家不要忽略自身的投票權利，年底一定要站出來投「四個不同意」公投票。
顏蔚慈對公投四個不同意立場堅定，她表示，新北市民最擔心的就是核四問題，拼裝的核四電廠及核廢料存放都具有安全疑慮，必須反對重啟核四；2020年總統大選綁公投，導致邊投票邊開票的荒謬景象，是台灣民主史上荒唐的一頁，因此不要再讓公投綁大選；反萊豬公投則是台灣走進世界，加入CPTPP的敲門磚，所以必須投下不同意；至於三接公投案，顏蔚慈說，第三接收站從馬政府時期直接蓋在藻礁上，到現在蔡政府提出避開藻礁，也已經大幅縮減開發範圍，穩定的天然氣供電亦能減少中火空污，台灣要經濟更要環境，因此這案也要投下反對票。
除了走進菜市場、站路口宣講，顏蔚慈也將在12月1日晚間6點30分於三重區六合市民活動中心，舉辦「蔚」台灣，要堅「慈」公投說明會，會中邀請鄭文燦、王美花，沈發惠、賴品妤等人演講，並由台北市議員李建昌、新北市議員戴瑋姍擔任主持人。