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前局長顏蔚慈辭官回鄉選議員、講公投　鄭文燦將站台力挺

▲前桃園市青年局長顏蔚慈投入三重蘆洲新北市議員民進黨內初選，近來勤走基層爭取支持，也針對公投議題宣講「四個不同意」理念。（圖／顏蔚慈辦公室提供）
▲前桃園市青年局長顏蔚慈投入三重蘆洲新北市議員民進黨內初選，近來勤走基層爭取支持，也針對公投議題宣講「四個不同意」理念。（圖／顏蔚慈辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-19 16:46:54｜2021-11-19 16:47:09

距離12月18日的四大公投投票日剩不到1個月，力拚民進黨三重、蘆洲新北市議員提名的顏蔚慈發起「市場街頭宣講GO」活動，積極走入人群與民眾互動，並將在12月1日舉辦「蔚」台灣・要堅「慈」公投說明會，邀請桃園市市長鄭文燦、經濟部部長王美花及立委沈發惠、賴品妤等人到場演講，盼民眾能更加清楚「四個不同意，台灣更有力」的內容及重要性。

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顏蔚慈率領服務團隊舉著「四個不同意，台灣更有力」醒目手舉牌，走到人潮聚集的菜市場、路口，以最貼近民眾的方式，告訴三重蘆洲鄉親為什麼要投下「四個不同意」。顏蔚慈提及，在進行宣講活動時會遇到熱情加油的鄉親，但偶爾也會遇到倒讚反對的人，甚至是對服務團隊飆罵三字經的不理性民眾，但民主是台灣珍貴的資產，多元的聲音都可以表達也理應尊重，她呼籲大家不要忽略自身的投票權利，年底一定要站出來投「四個不同意」公投票。

顏蔚慈對公投四個不同意立場堅定，她表示，新北市民最擔心的就是核四問題，拼裝的核四電廠及核廢料存放都具有安全疑慮，必須反對重啟核四；2020年總統大選綁公投，導致邊投票邊開票的荒謬景象，是台灣民主史上荒唐的一頁，因此不要再讓公投綁大選；反萊豬公投則是台灣走進世界，加入CPTPP的敲門磚，所以必須投下不同意；至於三接公投案，顏蔚慈說，第三接收站從馬政府時期直接蓋在藻礁上，到現在蔡政府提出避開藻礁，也已經大幅縮減開發範圍，穩定的天然氣供電亦能減少中火空污，台灣要經濟更要環境，因此這案也要投下反對票。

除了走進菜市場、站路口宣講，顏蔚慈也將在12月1日晚間6點30分於三重區六合市民活動中心，舉辦「蔚」台灣，要堅「慈」公投說明會，會中邀請鄭文燦、王美花，沈發惠、賴品妤等人演講，並由台北市議員李建昌、新北市議員戴瑋姍擔任主持人。

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您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

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你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

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你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

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2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

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