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陳沂高調慶祝跟騷法通過　「嘲諷雞排妹」反被律師打臉

▲陳沂（左）慶祝跟騷法通過，嘲諷雞排妹（右）反被律師打臉。（圖／陳沂、雞排妹臉書）
▲陳沂（左）慶祝跟騷法通過，嘲諷雞排妹（右）反被律師打臉。（圖／陳沂、雞排妹臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-11-19 18:21:14

今（19）日立法院三讀通過了「跟蹤騷擾防制法」，其中一項跟騷樣態「以電話、傳真、電子通訊、網際網路或其他設備進行干擾」引起網紅陳沂關注，因為她今年5月發文調侃雞排妹（鄭家純）的御用律師王啟任涉及仙人跳案，讓雞排妹氣急敗壞，狂打電話，而陳沂今天稍早又拿《跟騷法》笑虧雞排妹，怎料卻被一名律師打臉，雙方各自表態掀起討論。

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陳沂當時PO出雞排妹來電紀錄截圖，怒批對方是恐怖情人，也表示自己向來拒接騷擾電話，隨後雙方開直播對峙時，陳沂還公然唸出雞排妹的手機號碼，被對方怒告違反《個資法》，不過最後因雞排妹也曾公開過自己的手機號碼，所以陳沂未被起訴。

▲陳沂被律師糾正。（圖／陳沂臉書）
▲陳沂被律師糾正。（圖／陳沂臉書）
如今《跟騷法》通過，陳沂又在臉書上提起此事：「像是半夜連續打19通Line未接來電，隔天還繼續用FaceTime騷擾別人的行為，就是標準觸犯跟騷法，請大家提醒沒讀書的人要讀書喔！」並直接Cue雞排妹，而一名律師看到後，就在留言區駁斥：「違法行為必須要跟『性追求、性別歧視、性報復或性勒索』等目的有關，所以結論是即便跟騷法施行之後，這樣的行為還是不會成立。」不過陳沂不以為意，親回：「我是女性啊，女性也是可能騷擾女性，充滿性的方式，性騷擾是我覺得有就是有，不是嗎？照女權自助餐的理論絕對構成。」

▲陳沂被律師糾正。（圖／陳沂臉書）
▲陳沂被律師糾正。（圖／陳沂臉書）
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