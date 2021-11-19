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壺腹癌初期無症狀 出現無痛性黃疸恐晚了

壺腹癌初期無症狀 出現無痛性黃疸恐晚了
壺腹癌初期無症狀 出現無痛性黃疸恐晚了

健康醫療網

2021-11-19 17:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】前駐泰代表李應元因壺腹癌病逝，兒童作家幸佳慧與前教育部長吳京也是罹患壺腹癌而病逝，許多民眾對於壺腹癌這疾病感到陌生，醫師指出壺腹周圍癌初期無症狀，發現不易，診斷時多已病入膏肓。

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壺腹癌與腸、膽、胰臟症狀相似　難找出原發位置

衛生福利部南投醫院院長、肝膽腸胃科專家洪弘昌表示，「壺腹」位在十二指腸中，是膽管與胰管交會之處，匯集膽汁、胰液等腺體分泌物進入十二指腸。而十二指腸癌、壺腹癌、膽管癌跟胰臟頭癌的臨床表徵相似，且被發現的時候，往往癌細胞已經侵犯周圍器官，難以區分癌的原發位置，因此多統稱為胰臟癌或壺腹周圍癌。

初期沒有症狀  無痛性黃疸不可輕忽

壺腹癌初期不會有明顯症狀，可能會出現體重減輕、倦怠、腹部悶痛等症狀，當膽管阻塞時會出現黃疸症狀，而胃出口阻塞時可能會出現無食慾、嘔吐、噁心等症狀。洪弘昌院長強調，當出現無痛性黃疸之症狀不得大意，無痛性黃疸可能是膽管沒有伴隨結石及感染，而是腫瘤阻塞導致。

確診為壺腹癌  手術治療為主

壺腹周圍癌當中，就屬胰臟頭癌好發率較高，但預後最差。洪弘昌院長說，可以透過超音波等定期檢查，達到早期發現早期治療，當發現膽道擴張、胰管擴大或有疑似腫瘤時，醫師會進一步安排腸胃道攝影或電腦斷層檢查。若確診後，若評估能開刀，還是以手術治療為主，依據不同癌症期別與癌症原發部位，與醫師討論合適的治療策略。



資料來源：健康醫療網 壺腹癌初期無症狀 出現無痛性黃疸恐晚了

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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