健保再喊漲？兩費率案月底前送衛福部

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按《健保法》第78條規定，安全準備總額應該以相當於最近精算一個月至三個月之保險給付支出為原則。
依據健保財務推估，在維持現行費率5.17%下，以9月份協商111年度醫療給付費用總額，採付費者方案（成長率2.577%）或醫界方案（成長率4.233%）試算，111年底安全準備皆不足1個月保險給付支出（分別為0.91及0.69個月）。
全民健康保險會執行秘書周淑婉說明，因此健保署提出的費率方案，是以至111年底安全準備能維持1個月保險給付支出，預估費率需分別調整為5.22%（調幅0.97%，總額採付費者方案）及5.32%（調幅2.90%，總額採醫界方案）。
周淑婉透露，今健保會中，維持現行健保費率5.17%的委員主要考量今年景氣不佳，仍受新冠肺炎影響，即便政府宣布調整明年基本工資與軍公教薪水，但基層民眾的薪水未必會調漲，民眾壓力還是大，不宜再增加民眾財務負擔。
但維持現行健保費率能維持最低一個月的安全總額嗎？周淑婉分析，總額若採付費者方案，預估至111年底的安全準備約為0.91個月保險給付支出，再併同考量健保各項挹注財務的措施，例如股市活絡將增加補充保險費收入、總額專款的執行受疫情影響，剩餘款應可回補安全準備至一個月等，111年底安全準備或可維持1個月之水準，不一定要調整費率。
周淑婉也提到，另一派支持調整費率至5.22~5.32%的委員，主要是認為不宜輕易打破《健保法》第78條維持安全準備總額約1~3個月保險給付支出的原則，且微幅調整費率可以適時紓解健保財務壓力，明年微調就可以讓財務壓力不會這麼重，也能避免未來年度一次大幅調高費率。此外，也應一併檢討與費率相關的合理平均眷口數。
周淑婉解釋，健保會花了很多時間討論，最終決議把委員意見如實轉交衛生福利部，最快月底前就會兩案併陳給衛福部再轉行政院核定，最終由衛福部公告。
全民健保1995年開辦，起初費率為4.25%，之後兩度調漲，最高為5.17%；2016年調降到4.69%，今年初起調至5.17%。