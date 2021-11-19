郭雪芙《華燈初上》下海坐檯　篡位酒店四大金釵

Netflix懸疑影集《華燈初上》今（19）日釋出預告，林心如的酒店旗下四大金釵郭雪芙、劉品言、謝欣穎、謝瓊煖，在帶笑的外表下，其實各懷辛酸過往，也暗藏使壞心機，郭雪芙飾演的「愛子」，原是做外送打工的清純大學生，受到金錢誘惑的驅使，來到光酒店上班，媽媽桑告訴她，這裡不做帶出場的特別服務，賣的是「曖昧」。郭雪芙表示：「這個角色非常有趣，也是我第一次演小姐，因為是店裡最年輕的小姐，同時還是學生，所以時常要展現『可愛』的樣貌來服務客人，讓客人感受到年輕的魅力。」深入角色後她才發現，「原來日式酒店小姐其實非常有手腕，與客人應對要得體之外，還得懂得察言觀色，同時要具備才貌和氣質，跟我一開始所想像的陪酒小姐完全不一樣。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-19 18:30:00
劉品言演出的「花子」則隱瞞家人，佯稱在台北做洋酒生意，透過其他小姐的八卦口中，意外被披露，曾經從事性交易工作的過往，然而她卻是店裡頭個性最和善的小姐，臉上總是掛著笑容。劉品言表示：「雖然這不是我第一次詮釋酒店妹，可是八零年代讓我非常著迷，也聽媽媽分享了很多那個黃金年代的故事。」劉品言認為，日式酒店賣曖昧賣得非常高級，「高級到要從事這個行業，需要多才多藝，需要博學多聞，什麼都要會一點、沾一點邊，才知道怎麼跟客人聊天，才夠本事能賣曖昧給客人，相當不容易。」
謝欣穎飾演店裡的冰山美人「百合」，白天正職是專櫃小姐，劇中她以瀏海來區分白天與夜晚的2個身分，她表示：「造型幫助我們更快進入角色，還記得當時把櫃姐的定裝梳頭照拍給媽媽看，媽媽說，那個半屏山她當年都吹超高。」她笑稱，還好在店裡時有戴瀏海髮片，「不然以半屏山造型接客人的話，我一定超沒自信的。」為了揣摩角色，那陣子她的眼神及走路姿態都有調整，「一喊action，反射動作就是背挺直。」
謝瓊煖演出店裡年資與年齡最大的前輩季滿如，大家都叫她「阿季」，因為沈迷牌桌與六合彩，敗光了所有積蓄，還引來黑道上門找碴，是個顧影自憐又愛惹麻煩的角色。謝瓊煖透露：「當初與小杜哥合作《若是一個人》的時候，他就有詢問我對《華燈初上》有沒有興趣？我說條通的故事太迷人了，非常有興趣！」《華燈初上》集結林心如、楊祐寧、楊謹華、鳳小岳、張軒睿、郭雪芙、劉品言、謝欣穎、謝瓊煖、章廣辰、修杰楷、加賀美智久、江宜蓉等人共同演出，11月26日上架。