論文門爭議！咬蔡英文假博士 彭文正滯美拒出庭遭通緝
名嘴彭文正因緊咬總統蔡英文博士論文造假，是名「假博士」，被蔡提告，彭被依加重誹謗罪起訴。台北地院上個月開庭，彭滯美未歸，北檢公訴檢察官劉承武口頭聲請拘提、通緝彭，並於日前正式遞狀，台北地院今（19）日正式裁定通緝。
記者潘千詩／台北報導
2021-11-19 17:52:04｜2021-11-19 18:01:11
北院認為，被告彭文正已表明不願回國、不願到庭之意思，所提不到庭之理由均非正當，甚至謬稱其居住地址為白宮，誑稱「等國際刑警來抓，如果駁火最好」等語，足證被告有逃亡之事實，而被告身在我國法權所不及之美國，無拘提之實益。是按刑事訴訟法第84條規定，於今（2021）年11月19日予以通緝。
北檢指控，彭因電視節目無預警停播，對蔡英文心生怨懟，且為了增加節目移到Youtube後的網路點閱收益，明知總統府在2019年9月已經提出論文原稿等證據後，未經進一步查證，持續質疑、批評蔡英文未取得英國政經學院（LSE）的博士學位，詆毀蔡的名譽，涉嫌公然侮辱、誹謗等罪。
另外，台北地院昨（18）日也有另一起「小英論文門」相關訴訟案開庭，彭文正同樣沒有到庭，還讓其委任律師張靜告訴承審法官「在線等」視訊電話，並批北院法官受上層指示判他敗訴，全台輿論偏向蔡英文。審理此案件的法官最後諭知12月13日再與彭文正視訊開庭。