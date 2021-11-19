年輕人也可能中風！　顱內動脈取栓術救回青年一命

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▲黃勇評醫師呼籲民眾應牢記「臨微不亂」口訣，及早辨識中風初期的重要症狀。黃俊肇醫師也提醒，定期檢查的重要，及早發現才能及早治療、降低風險。
腦中風高風險群 心房顫動患者需注意
收治上述患者的馬偕紀念醫院神經內科黃勇評醫師表示，中風可分為血管破裂的「出血性」及堵住血管的「缺血性」，其中約8成患者為缺血型中風，特別是心房顫動患者，本身中風風險比一般民眾高出5倍，更須注意預防，千萬不可因年輕而輕忽中風風險。另外三高患者（高血壓、高血脂、高血糖）、不良生活習慣者（如抽煙、喝酒等），及有腦中風的家族史或是年紀較大的民眾也都是好發族群。
缺乏腦中風症狀認知恐延誤就醫 錯過黃金搶救時間
然而許多民眾不了解缺血性腦中風的徵兆，黃勇評醫師另分享，曾有一名中年男性前一晚出現手腳癱軟症狀，以為早點休息就沒事，隔天見症狀未緩解，送醫經電腦斷層檢查，才發現腦部缺血許久已錯過黃金治療期，神經功能已無法再修復，後半輩子都得依賴家人照顧。黃勇評醫師補充，腦中風發病時，幾乎都是沒有預兆就突然發生，如果能趕在發病3小時內接受緊急處置，可增加病患的恢復機會，且越早治療，預後越好。但令人遺憾的是，腦中風患者送醫時大多已超過 3 小時，能夠及時接受靜脈血栓溶解劑的比例嚴重偏低。
顱內動脈取栓術 爭取更長治療時間窗
馬偕紀念醫院神經放射科黃俊肇醫師表示，面對這樣的治療瓶頸，可以透過顱內動脈取栓術，爭取到更長的治療時間窗，黃金搶救時間可達8小時，且提供更高的打通率。顱內動脈取栓術是經由微創導管將取栓支架送到腦血管阻塞部位後取出血栓，大幅提升治療效率，幫助患者恢復正常生活。
牢記中風症狀口訣 定期檢查遠離腦中風危機
腦中風每晚1分鐘搶救，就會有上百萬腦細胞死亡。缺血性中風患者緊急送醫接受治療時，往往因親屬間意見不一，而最終延誤8小時內可執行顱內取栓術的黃金時間。黃勇評醫師呼籲民眾應牢記「臨微不亂」口訣，如國健署所公布的「FAST」，希望能幫助民眾辨識中風初期的重要症狀，才能於危急時幫助患者於黃金時間內接受治療。
黃俊肇醫師也提醒，定期檢查的重要，及早發現才能及早治療、降低風險。馬偕醫院腦中風治療整合神經內科、神經外科、神經放射科等團隊，提供患者最即時且適切的醫療，全力降低腦中風對患者造成的傷害。
資料來源： healthnews.com.tw