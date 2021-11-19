獨／KTM跑車駕駛還原經過 天價維修費曝！哀嘆沒有保險
台8線中橫公路昨（18）日發生一起車禍，一輛KTM X-Bow跑車，在彎道與對向砂石車發生碰撞，整輛車直直插入砂石車車底，車頭毀損嚴重，幸無人受傷。而《NOWnews今日新聞》也獨家訪問到KTM車主彭先生，彭姓車主抱怨砂石車駕駛態度不佳，更透露維修費上看一、兩百萬元，而且自己沒有保險。對於車禍經過，警方則表示詳細事故原因與肇事責任，仍待進一步釐清。
編輯中心/綜合報導
2021-11-19 18:00:26
彭姓車主表示，自己正在開車進行環島，且沿路拍攝道路駕駛的影片，沒想到在中橫發生嚴重車禍。還原與砂石車發生擦撞的現場，彭姓車主強調自己當時車速約只有時速50公里，但對向砂石車轉彎時跨越雙黃線，他才因此閃避不及。
彭姓車主更透露，砂石車駕駛下車後態度不佳，還質問他「為什麼不閃邊點？」讓他很傻眼。彭姓車主強調，中橫周邊總有許多砂石車行駛，道路上險象環生，認為假設今天自己是騎機車，後果可能更加不堪設想。不過整起車禍的詳細事故原因以及雙方肇事責任，仍待警方調查釐清。
而關於那輛吸睛的KTM X-Bow跑車，彭姓車主表示是自己買下的，選擇這台灣較少見的牌子，純粹是出於個人興趣。跑車要價600多萬元，若包括各類周邊加購，實際金額還會更高。由於跑車車體是碳纖維打造，維修起來估計要再花上一、兩百萬元。至於掛試駕車牌，則是因為沒有前擋風玻璃，沒通過驗車。但彭姓車主也透露，台灣之前曾有另一輛KTM X-Bow跑車通過驗車，成功拿到車牌，不明白為什麼自己無法按照前例過關。（編輯：倪浩軒）