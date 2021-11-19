揭秘不肖仲介以幽靈工廠引入近百名移工！監察糾正勞動部

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監委指出，以「瑞士起司理論」為例，製造業申請移工的核駁和監督是由勞動、工商、財政、勞健保和地方政府等多個主管機關把關，每個機關可視為一片「起司」，縱使每片起司有漏洞，在各機關專業分工互補和嚴格把關下，不會讓非法案件通過審查。但各機關審查流於形式，依賴書面審查忽視實地查訪，等同不肖業者的虛偽申請案件輕易穿過各個「起司漏洞」，是非常嚴重的系統性缺失。
監委認為，台灣移工數從原本2000多人，成長到今年5月近72萬人，過去的管制、法規命令，包含勞動部管理移工的組織規模、人員配置都無法符合目前需要，光書面審核就已疲於奔命，無法查核，也無法從制度面和結構面改變，呼籲勞動部和行政院正視問題，避免台灣成為人口販運溫床。
事實上，台灣早已存在嚴重的人口販運問題，除了營造業，還有漁業。今年4月，由全球30個勞工、人權和環境組織組成的「海鮮工作倡議聯盟」向美國國務院提交一份報告，指出臺灣並未符合美國 2000 年《人口販運受害者保護法》規定的最低標準，因此建議將臺灣降為第二級。今年的人口販運報告列舉多項臺灣政府在打擊漁業中的強迫勞動和人口販運問題的不足，例如： 稽查人員數量不足與檢查程序不完備，持續阻礙在遠洋漁業人口販運問題上的各項努力，包含被害人的認定、調查與起訴。