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揭秘不肖仲介以幽靈工廠引入近百名移工！監察糾正勞動部

▲被害移工近百人，監察院通過調查報告並糾正勞動部。 （圖／報系資料照）
▲被害移工近百人，監察院通過調查報告並糾正勞動部。 （圖／報系資料照）

記者賴正琳/綜合報導

2021-11-19 18:01:17

《四方報》報導，台灣長期性缺工，且時常有為了壓低人力成本而迫害移工之情事。近幾年有不肖人力仲介以製造業名義，成立幽靈工廠或空殼公司，大量合法引進外籍移工後，再指派移工到營造業工地工作，並進行勞力剝削，獲取鉅額不法利益。據悉，被害移工近百人，監察院通過調查報告並糾正勞動部。 

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監察院「社會福利及衛生環境委員會」17日審查通過監委王美玉、王幼玲所提調查報告，糾正勞動部。監察院監委王幼玲針對該案指出表此案堪稱駭人聽聞，是人口販運、勞力剝削案，涉案公司和」被害移工最多的案件。已取得我國身分證的越南裔女子刁予弘，找來16位人頭成立19家空殼仲介公司，向政府申請引入126名越南籍移工，再把90多名同鄉「賣給」營造公司後，派到全台營造工地，向雇主收取約4萬月薪，卻僅給同鄉最低基本工資並自付勞健保費，導致同鄉們實領不到兩萬，2年多來剝削同鄉血汗錢2500多萬元。 

監委指出，以「瑞士起司理論」為例，製造業申請移工的核駁和監督是由勞動、工商、財政、勞健保和地方政府等多個主管機關把關，每個機關可視為一片「起司」，縱使每片起司有漏洞，在各機關專業分工互補和嚴格把關下，不會讓非法案件通過審查。但各機關審查流於形式，依賴書面審查忽視實地查訪，等同不肖業者的虛偽申請案件輕易穿過各個「起司漏洞」，是非常嚴重的系統性缺失。 

監委認為，台灣移工數從原本2000多人，成長到今年5月近72萬人，過去的管制、法規命令，包含勞動部管理移工的組織規模、人員配置都無法符合目前需要，光書面審核就已疲於奔命，無法查核，也無法從制度面和結構面改變，呼籲勞動部和行政院正視問題，避免台灣成為人口販運溫床。 

事實上，台灣早已存在嚴重的人口販運問題，除了營造業，還有漁業。今年4月，由全球30個勞工、人權和環境組織組成的「海鮮工作倡議聯盟」向美國國務院提交一份報告，指出臺灣並未符合美國 2000 年《人口販運受害者保護法》規定的最低標準，因此建議將臺灣降為第二級。今年的人口販運報告列舉多項臺灣政府在打擊漁業中的強迫勞動和人口販運問題的不足，例如： 稽查人員數量不足與檢查程序不完備，持續阻礙在遠洋漁業人口販運問題上的各項努力，包含被害人的認定、調查與起訴。 


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