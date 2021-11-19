台中新光三越打造「奇幻銀白耶誕村」 明日點燈華麗登場

耶誕節腳步近，各家百貨應景打造的耶誕樹，總讓人充滿期待!今年，台中新光三越百貨主打異國浪漫風，在一樓水舞廣場打造「奇幻銀白耶誕村」，由高達十米、以萬顆LED燈泡裝點的銀白星願耶誕樹，及法國艾菲爾鐵塔、瑰麗羅浮宮及絢麗不夜城拉斯維加斯組成，明日點燈登場，將帶領民眾體驗絕美銀白奇幻耶誕氛圍，成為民眾拍照打卡熱點！





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▲台中新光三越打造「奇幻銀白耶誕村」，充滿異國風情，置身其中，很有出國暢遊氛圍，明天點燈華麗登場。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.19)

台中新光三越每年打造的耶誕主題都相當吸睛，去年以可愛「寶可夢」為主題，超大型黃色寶可夢笑咪咪迎客，受到大小朋友喜愛。今年改變風格，走的是浪漫華麗風，高達十米的銀白星願耶誕樹是「奇幻銀白耶誕村」主體，採用上萬顆LED燈泡裝點，白天給人純淨光透的白色耶誕感受，夜晚隨著五彩燈海變化，營造絢爛奪目光彩，搭上層層堆疊的晶瑩雪花，一秒讓人彷如置身異國風情。





充滿華麗浪漫風情的「奇幻銀白耶誕村」，是中部百貨業最早亮相的創意耶誕主題，除了耶誕樹於明日點燈，周邊圍繞的三大世界地標裝置，包括浪國浪漫閃耀的艾菲爾鐵塔，神秘瑰麗羅浮宮及美國不夜城拉期維加斯也是聚睛焦點，配合明（20）日下午4時30分點燈，三大世界地標將展演炫彩燈光秀，帶領民眾體驗偽出國樂趣。





業者表示，迎接耶誕打造的「奇幻銀白耶誕村」主題展，即日起展至明年1月3日，期間每天晚上6時至十時舉辦炫彩燈光秀，12月24日平安夜當日，將邀請百位耶誕老人接力上陣唱聖歌，報佳音，一起迎接歡樂耶誕節。





此外，新光三越為搶耶誕跨年商機，5樓男裝於11月重新改裝，打造成為中部獨家的街潮時髦男子專區登場，包括DAKS等高級訂製西服齊聚、TISSOT等5大名錶專區，還有ARMANI EXCHANGE等街潮時髦型男服飾，可說是型男的時尚衣櫥。



