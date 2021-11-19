《跟騷法》三讀通過　民進黨：性別暴力防制大邁進

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謝佩芬說，第一是「偵查並核發告誡書」，為保護被害人安全，《跟蹤騷擾防制法》規定，警察公權力將即時介入處理，應以書面告誡犯罪嫌疑人；第二是聲請「保護令」，如經告誡後2年再犯者，得向法院聲請核發保護令；第三是「預防性羈押」，若法院認為行為人有攜帶凶器、其他危險物品或違反保護令之行為，且有反覆實行的疑慮者，得預防性羈押。
謝佩芬強調，《跟蹤騷擾防制法》的立法初衷，是為了要終結性別暴力，以及防制跟蹤騷擾行為。根據「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW），在「性」、「性別」、「性別暴力」的定義，可證這部專法所保障的對象，並不限婦女，而是擴及各種性別，其範圍是寬廣，非有人質疑限縮之情事。
謝佩芬指出，《跟蹤騷擾防制法》採世界各先進國家立法模式，將跟騷行為視為犯罪，該專法的通過，除了回應社會期待外，更能讓政府能把資源集中於性別暴力的防制，以及使第一線執勤員警更進一步提升性別意識。
最後，謝佩芬表示，台灣在2021年性別平等的表現，居全世界第6名，居亞洲之冠，即便如此，對於性別平等與防制性別暴力上，台灣仍會持續努力，相信《跟蹤騷擾防制法》立法通過後，受害者人身安全將獲得更完整保障，性別暴力防制也會往前大邁進。
羅秉成則說，行政院長蘇貞昌特別感謝立法院長游錫堃、副院長蔡其昌、朝野各黨團及委員的辛勞，以及內政部等相關部會的努力。跟蹤騷擾的不法行為，致使受害人心生畏怖，是一種嚴重的性別暴力行為，此項立法通過後，應可加強保護跟騷受害人，而法制上對於保護婦女同胞的安全也將更為完善。
羅秉成表示，此法通過後，賦予檢察官及警察得以公權力介入，即時保護被害人的運作空間，檢警機關應儘速展開相關教育訓練，務使第一線的執法人員熟稔此一新法的規定內容，積極妥善執法，使台灣社會更安全、安定。