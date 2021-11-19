第60部電影！迪士尼推《魔法滿屋》展現家庭核心價值
繼《動物方城市》、《海洋奇緣》後 ，迪士尼第60部電影《魔法滿屋》再融合多元文化，結合了精彩的音樂、動人的劇情、繽紛熱鬧的視覺設計，與滿滿的家庭核心價值。兩位導演傑瑞布希和拜倫霍華德，曾經成功將非洲動物王國發想成《動物方城市》，傑瑞布希更是將大洋洲文化製作成《海洋奇緣》，這次傾其全力打造魔法家庭《魔法滿屋》。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-19 20:30:00
《魔法滿屋》女主角米拉貝兒是一個居住在隱密山區村落的普通女孩，她的家族成員在滿5歲時，都能擁有一個神奇的天賦，例如露易莎是家族的磐石，她能用超強的力量為社區搬遷牲畜、鋪路或改道。另一個姐妹伊莎貝拉，能使植物生長並讓鮮花綻放，還有人能與動物溝通、治癒各種傷口，家族裡的所有人都有魔法，除了米拉貝兒，她努力融入魔幻家族中，卻始終格格不入，直到村莊處於危險之中，這個家裡唯一的普通人，卻成了她非凡家庭的最後希望。
「米拉貝兒就是我們所有人的縮影！」導演傑瑞布希說：「她是家族裡再普通不過的成員，很多人或許會因生活中被超級巨星包圍而感到害怕且不知所措，但不管你是誰，或者不管你有多大的成就，一山總是比一山高，而米拉貝兒成了我們都可以理解的人物。」