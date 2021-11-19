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HBL／重現綠色神盾！松山鎖定12強　黃萬隆：有得有失

▲松山高中教頭黃萬隆。（圖／名衍行銷提供）
▲松山高中教頭黃萬隆。（圖／名衍行銷提供）

記者鍾東穎/台北報導

2021-11-19 20:11:59

預賽前2戰都贏至少30分，HBL傳統勁旅松山高中今(19)日擊敗宜蘭高中，確定提前晉級12強，少了中國雙胞胎雙塔，松山教頭黃萬隆認為有失就有得，今年板凳深度更整齊，防守強度也比過去2、3年還要好，找回綠色神盾封號。

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松山昨天首戰以94:45擊敗三重商工，給足新同學震撼教育，今天以85:55力克宜中，2連勝鎖定12強門票，黃萬隆賽後仍不見笑顏，要子弟兵們繃緊神經，「宜中是個傳統的球隊，身體非常好、跑很快，對我們來說是考驗，畢竟全隊僅有邱翊安、陳恩比較有經驗。」

因疫情關係，雙塔于泓凱、于泓翔無法來台，黃萬隆認為有失有得，「今年雖然較沒有高度優勢，但我們有速度和防守，今年板凳深度比較整齊，所以對方要跟我們拚40分鐘，這也是以前我們松山的特色，我們防守強度是比這2、3年是要好的。」

至於菜鳥林現惟首戰狂轟21分10籃板，不愧對「最強國中生」封號，但當然今天次戰就被針對防守，僅拿11分4籃板，但防守端有4超節3阻攻依舊亮眼，黃萬隆認為亢奮過後有落差是難免，且大家都會積極防守他，會遇到更多阻礙，林現惟首要有更多武器，學習團隊籃球，這是他的考驗。
 

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