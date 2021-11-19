第17屆雲林文化藝術獎 27日頒獎表揚101名獲獎得主

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縣長張麗善表示，已經耕耘17年的雲林文化藝術獎競賽，對推動雲林文化藝術茁壯成效卓著，受到雲林縣文人藝術家重視。尤其貢獻獎更被譽為藝文界最高殊榮，是肯定在藝文領中具卓越成就與貢獻者，今年總共有8人獲獎，今日揭曉名單如下：

▲第17屆雲林文化藝術獎今日宣布貢獻獎獲獎名單， 27日頒獎表揚，縣長張麗善觀賞獲得者創作，讚許有加。（圖／縣府提供）

台語文學家黃添盛、台灣首位咖啡烘豆師陳守宜、雕塑名家張敬、廟宇大木藝師許澤南、旅美工藝家蔡爾平、剪黏藝師許哲彥、資深書法名家沈榮槐、書畫藝術家楊友農等8人。此外，將頒發特別貢獻獎給已故攝影家紅連明，表揚他致力攝影教學貢獻。

已故攝影家紅連明一生致力攝影教學與推廣，30年來，參加國內大小攝影比賽，金銀銅獎位超過百次，成就卓著，尤其在啟發學子投入攝影領域，貢獻良多，特頒予特別貢獻獎為之追思悼念。

除了公布8位貢獻獎得主，另有十大類競賽項目，包括文學獎新詩類、散文類；表演藝術獎傳統音樂類、舞蹈類、戲劇類；美術獎水墨類、西畫類、工藝類、書法類、攝影類等，也揭曉得獎名單，並陸續於雲林縣政府文化觀光處網站公布。為表揚各類得獎者傑出表現，將於11月27日下午1時30分在北港文化中心舉辦頒獎典禮，共同見證雲林文化藝術的成長茁壯。

張麗善表示，8位獲得貢獻獎得主，全是各領域佼佼者，以知名台語文學家黃添盛為例，一生以推廣台灣俗語、諺語及台語教學為志業，讓人敬佩。黃添盛最近才以散文作品《走過從前》，獲得雲林縣府文化觀光處出版「110年雲林縣作家作品集」等獎項，可謂雙喜臨門。

其它如陳守宜於民國47年進入斗六第一座遠東最大的咖啡烘豆工廠工作，是台灣第一位咖啡烘豆師，見證1960年代台灣咖啡自產自銷的時代序章，在台灣咖啡發展史的歷程中，有著重要貢獻。張敬老師師承景觀雕塑大師楊英風教授，致力雕刻至今已逾36年，木雕界有「北朱銘，南張敬」之稱，作品簡潔俐落，洋溢生命力。

高齡95歲的許澤南是北港現存最資深的大木匠師，人稱北港「南師」，屬國寶級人物。蔡爾平是國際知名工藝家，旅居美國多年，獨創結合陶瓷與金工的「彩鑲瓷」技法。許哲彥從事剪黏工藝超過一甲子，作品遍佈台灣各地宮廟。沈榮槐老師是台灣書法學會領軍人物，為書法文化交流傾注心血。楊友農創作融入中西技法，開創獨特畫風，不管在山水、動物、人物表現出意象風格，並精通各書體交互運用。