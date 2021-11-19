27本筆記釀司法風暴！石木欽案開庭　關鍵人翁茂鍾現身

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監察院在前幾次開庭時頻出招，曾聲請合議庭迴避遭駁回確定，另外，法官9月間打算傳喚翁出庭作證，但翁因心臟病開刀請假，審理進度遲未有進展，直到今天翁茂鍾才親自出庭。
審判長吳景源出示筆記本內容提示翁茂鍾，筆記內容看起來像極了行事曆，每頁最上層標示年月日，下方記載時間，時間旁邊寫事件、出席人名、地點。翁證稱，筆記內容有些是自己紀錄、有些是祕書幫忙紀錄，他常約聚餐，不一定有約成或是朋友只來一下就走。
翁證稱，認識石木欽3、40年，從台南當檢察官時就認識，那時自己剛從國外回來，台南地方小，朋友互相介紹，自己愛交朋友、有各行各業，長期建立情誼。他說，與石木欽見面只是話家常、聊家務事，純聊天，官司已有聘請不少律師可問。
監察院調查官陳先成質疑，筆記內共有4筆與石木欽見面的行程，上面還寫著「檢討」百利案，而且檢方偵辦時，翁的證詞是「諮詢法律意見」，詢問翁要不要更改證詞？翁說，與石木欽見面時確實提過官司，但石木欽都回說問律師，所以之後就沒問了，而且百利案是民事官司，石木欽是刑事法官，問了也沒用。
至於石木欽幫妻兒買股涉內線遭彈劾的部分，翁說，1998年10月是佳和辦理現金增資、怡安則是1999年上櫃，當然會問各行各業朋友有無興趣來共襄盛舉，但不一定都賺，後來因為不景氣，公司有虧損，在最低點時全數出清，之後有專業團隊進駐，後期公司的經營狀況他不了解。
晚上法官接續訊問翁的2名律師楊永成、黃泰鋒。楊說，對於跟石木欽聚餐的事完全沒印象，而且他也不認為在這種場合討論案子有什麼幫助。黃泰鋒承認與石木欽吃過飯，「但那次是我請客，席間沒有討論翁茂鍾的官司」。