阿公在她家門口便溺還嗆髒話！怒：艋舺疫情不是沒原因
驚見阿公在自家門口便溺？19日一名王姓女網友，於臉書社團「爆料公社公開版」發文，表示當晚自己待在家門口的車上，卻見到一名阿公，在自家門口拉開拉鍊便溺，她當時鳴喇叭、開大燈示警，但阿公根本不理會她，甚至離開前還用髒話嗆回來，讓女網友氣得表示「萬華是便溺天堂嗎？」、「疫情會在艋舺爆炸不是沒有原因的」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-20 07:52:33
女網友發文指出，當時待在家門外車上，卻看見一名戴著帽子的年長阿公，在她家門口直接便溺，她鳴喇叭跟開大燈，對方都不理會，離去前還怒嗆三字經。女網友表示「待了兩小時遇見兩位阿公隨地尿三趟」，不滿地指出「誰家的阿公們趕快帶回家好嗎？萬華的巷子是便溺天堂嗎？」、「疫情會在艋舺爆炸真的不是沒有原因的」。
而部分網友表示「阿公動末條，原諒他吧」、「報警處理」、「隨地便溺可以檢舉拿獎金」，不過也有網友認為，不該拿疫情來消遣，表示「萬華疫情不是讓你拿來消遣的！」，女網友則回覆「我是土生土長萬華人 我沒有消遣萬華，但萬華日常就是這樣 ！沒有衛生的環境！」。（編輯：林盈君）
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