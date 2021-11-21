公投正、反方要相信誰？學者：要知道自己贊成什麼

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2013年時任民進黨主席蔡英文曾寫下「藻礁永存」，如今民進黨卻說公投會影響天然氣第三接收站，影響能源轉型。民進黨過去蘇貞昌、陳其邁等人要求公投綁大選，如今也紛表示公投綁大選會造成選務困難；國民黨過去反對公投，卻由國民黨立委江啟臣提出公投綁大選的公投案。
文化大學新聞系教授莊伯仲受訪表示，4大公投中有公投綁大選、藻礁永存、反萊豬進口共3項是民進黨在野時全力支持，現在變成執政黨卻改變立場。國民黨在過去執政時針對這些議題也是，像是當初開放萊牛，現在面對開放萊豬應該要高興、支持，怎麼會改罵民進黨？
莊伯仲表示，藍綠雙方立場轉換，對民眾來說是個考驗，面對這些公投題目，民眾到底要支持「在野」還是「執政」時期的藍綠陣營？會造成民眾情感上的衝突。建議民眾在接受訊息時，必須深刻了解自己贊成的是什麼、反對的是什麼？贊成的是以前還是現在的立場。
不過公投幾乎成為藍綠力拚的戰場，在網路的資訊爆炸時代，難免有訊息被質疑為「假訊息」，莊伯仲說，民眾除了要培養自己媒體識讀能力外，也需多關注媒體，若有假訊息，對方陣營就會反駁，事實查核中心等單位也會澄清，不會有假訊息被完全放任不管。
莊伯仲指出，目前許多假訊息不是真正的假訊息，僅是沒有平衡報導、或報導不合預期，現在不管政府、民間單位，發現不合己意就罵假訊息，這也不一定說得過去。假訊息要有3要素，分別為惡意、虛假、具危害性，有些明顯KUSO但不算是假訊息。