公投12月登場　正、反方網路戰全面開打

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民進黨立委吳秉叡辦公室主任翁震州說，全代會當天即便林錫耀不說，辦公室本來就會收集總統、副總統、行政院長及各部會和黨部關於公投的資訊，同時亦會自行研究，貼文也會加入委員對公投的看法，以及過去幾場公投說明會的內容。
翁震州表示，公投議題攸關台灣未來的發展，這不只是政府的事，也是執政黨與關心台灣民主、經貿、能源與國際關係的人都該一起努力的事，所以不分政府、執政黨與民間都動起來透過各種管道去溝通說明。
民進黨新竹黨部主委陳建名指出，黨部有統計群組數量，涵蓋的人數約幾萬人，小編隨時把總統、副總統、行政官員的訊息透過Line群組轉傳，也會分享到黨部的臉書，同時轉傳到地方的臉書社團，讓更多人知道公投應選擇四個不同意。
陳建名也說，先前新竹公投說明會包含蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦及民進黨立法院黨團總召柯建銘等人都到場，現場來了許多人，也把當天的照片、內容分享更多民眾。
面對民進黨強打網路戰，身為正方代表之一的國民黨也積極備戰。國民黨文傳會主委凌濤表示，目前各地都能看到黨的手板、關東旗、文宣品，黨同時把這些電子檔提供過黨公職、社會團體來使用，把公民的力量拓展開來。
國民黨內人士也指出，預計下周會有記者會啟動「螞蟻雄兵」計畫，讓年輕人在廟口、菜市場宣講，同時透過年輕人力量在網路擴散，不僅在社群網站換上四個同意的大頭貼外，也會製作新的民主迴力鏢文宣，讓立委與各縣市黨公職已在網路分享，展現民意的力量。