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洪災過後供應鏈問題加重　加拿大卑詩省限制供油

▲加拿大西部卑詩省連日豪雨成災，副省長下令暫時限制加油並暫停非必要旅行，以支援災後復原並緩解供應鏈中斷情形。 （圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大西部卑詩省連日豪雨成災，副省長下令暫時限制加油並暫停非必要旅行，以支援災後復原並緩解供應鏈中斷情形。 （圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-20 14:40:59

（中央社加拿大荷普19日綜合外電報導）加拿大西部卑詩省連日豪雨成災，洪水和土石流衝毀道路與家園，造成數千人受困，副省長今天下令暫時限制加油並暫停非必要旅行，以支援災後復原並緩解供應鏈中斷情形。

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路透社報導，卑詩省副省長、公共安全廳廳長法恩沃斯（Mike Farnworth）在簡報中宣布這項命令，限制溫哥華島（Vancouver Island）等地區民眾，每次到加油站加油最多30公升，實施日期至12月1日止；同時，受洪災重創的高速公路沿路也禁止非必要旅行。

法恩沃斯表示，相關措施將有助商業運輸維持暢通，也幫助供應鏈供貨穩定，以及確保每人平安回家。

14日來襲的暴風雨迫使「跨山輸油管」（Trans Mountain pipeline）關閉，並造成兩條橫貫東西部重要鐵路線也中斷，讓燃料與貨物供應受阻；這兩條鐵路通往加拿大最繁忙的溫哥華港（port of Vancouver），分屬加拿大太平洋鐵路（Canadian Pacific Railway）和加拿大國家鐵路（Canadian National Railway）兩家公司。

法恩沃斯表示，卑詩省也和聯邦政府合作，透過其他管道從美國進口或從鄰近亞伯達省（Alberta）運輸燃料，包括由卡車或駁船運進來。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1101120

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