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台灣醫療產業拚轉型　施振榮：科技加醫療跨域創造新價值

▲宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長施振榮出席2021醫療機構CEO論壇時呼籲，台灣應積極推動以科技創新，帶動醫療產業轉型。（圖／智榮基金會提供）
▲宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長施振榮出席2021醫療機構CEO論壇時呼籲，台灣應積極推動以科技創新，帶動醫療產業轉型。（圖／智榮基金會提供）

記者許家禎/台北報導

2021-11-20 14:47:28｜2021-11-20 14:48:13

宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長施振榮今（20）日出席2021醫療機構CEO論壇時呼籲，面對未來的新挑戰，台灣應積極推動以科技創新，帶動醫療產業轉型，未來透過矽科技與醫學領域的合作創新，相信台灣可以在未來對全人類的福祉做出更多貢獻。

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由智榮基金會與台灣諾華共同主辦的2021醫療機構CEO論壇已邁入第13年，今年論壇主軸鎖定「革新轉型、多元商模、創值服務」等主題，邀請全台醫療機構院長級領導人共同與會，施振榮在論壇中也以「由科技創新談醫療產業轉型」為題與醫界領導人交流。

施振榮表示，台灣已是創新矽島 (Si-nnovation Island)，在ICT(資通訊)與半導體領域已累積足夠的能量，台灣未來的新願景，就是要打造台灣成為到東方矽文明 (Si-vilization)的發祥地，過去台灣已在3C物質文明有所貢獻，未來應該在精神文明領域對世界做出貢獻。

他指出，尤其「防疫、醫療、健康是文明之重中之重」，台灣在科技與醫療領域的能量世界領先，未來透過矽科技與醫學領域的合作創新，相信台灣可以在未來對全人類的福祉做出更多貢獻。

施振榮表示，「智慧醫療」是新微笑曲線的具體展現，可以體現體驗經濟及共享經濟的最佳典範，台灣應該以追求世界領先為目標，透過科技與醫療界跨域合作，相信未來可以創造出最大的新價值。

他也指出，當然台灣未來也將面臨許多的新挑戰，這些都有待轉型尋求突破，包括醫界需要有推動產業化、國際化的認知，重視健保及病院資料(大數據)個資保護，同時要建立起共創價值、利益平衡機制，以及推動電子智慧醫材TFDA申請流程的時效，最後則是要加強國際化的行銷能力。

施振榮指出，目前宏碁旗下宏碁智醫已積極投入智慧醫療領域，VeriSee DR (AI輔助診斷糖尿病視網膜病變解決方案)已取得四個國家的FDA，台灣也積極落地中；此外VeriSee AMD (老年性黃斑部病變, Age-related Macular Degeneration)預計明年中取證；VeriSee GON (青光眼視神經病變, Glaucomatous Optic Neuropathy)則正在發展中，同時積極架構mRNA AI 的整合性平台。未來台灣發展智慧醫療的策略可以用「內需帶動外銷」，也需要醫界的大力支持。

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