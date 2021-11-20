就是愛中捷這一站「白鶺鴒鳥」　每晚上演晚點名秀

在深秋冬至之際，台中捷運綠線除了每日乘載旅客通勤，也成為鳥類生態的一環。一群來自北方的嬌客「白鶺鴒鳥」，每天趁著太陽下山前，悄悄地在捷運文心崇德站隔音牆上「晚點名」，入夜後才飛進夜棲地點。台中捷運公司表示，白鶺鴒鳥夜棲行為在冬季特別明顯，有興趣的旅客們不訪來趟捷運生態之旅，靜心觀賞白鶺鴒鳥的「晚點名秀」。

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在交通繁忙的文心路上，捷運列車正忙著來回穿梭載運旅客，每年此時9月至隔年3月，其中12月至2月為峰期，成群的白鶺鴒鳥也每天趁著太陽下山前，從四處紛紛飛到捷運文心崇德站北端的隔音牆上，牠們聚集在一起等待天黑的景象有如「晚點名」。

為了瞭解白鶺鴒鳥的習性，台中捷運公司向中興大學動物行為及保育研究室莊銘豐老師請益，原來白鶺鴒鳥每年秋季至隔年春季在台灣過冬，常在開闊的田野、道路、屋頂、溝渠、河床、河堤、池邊及校園操場活動。通常在日落時分聚集，因喜愛於燈火通明的地方過夜，因此常成群棲息於市區大廈頂樓，隨著天色漸暗陸續飛至一旁高大的行道樹上，各自整理羽毛，再將頭後轉插入翼下睡覺。