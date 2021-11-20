獨／澎恰恰駁癌症苦肉計借錢　債主未列還款名單氣炸  

綜藝大哥澎恰恰（澎哥）為還掉2.2億元鉅債，設立專門帳戶，詳列52位債主名單，未來要按比例還款，但17日出面投訴的顏姓債主並未列入名單，因澎哥認定與他們的借貸關係屬於投資，這讓損失百萬的苦主十分氣憤，今（20）日向《NOWnews今日新聞》透露根本無投資一事，是澎恰恰哀訴親戚罹癌需急用錢，才會拿保險借貸給他；澎恰恰則否認此說法，「沒有什麼癌症這回事，這不知道是誰編造的」，雙方各說各話，只能在下月開庭面對面說清楚。





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▲澎恰恰開直播吐露欠債心聲，並親揭債主身分。（圖／翻攝澎恰恰FB）

▲顏姓夫妻拿不回百萬借款，索性賣起雞爪凍還款。（圖／顏姓債主提供）

原在彰化天后宮附近販售蚵仔煎的顏姓債主表示，6月時經友人介紹，在澎哥台北住處初次見面，抱著結識明星的雀躍心情，一起唱歌、聊天，誰料澎哥突出示手機訊息，表明向親戚借錢沒還，如今對方親人罹癌化療，強調「這是家務事，私人急需用錢」，請求顏姓夫妻出手相救，澎哥為表明誠意，主動提出代言黃金泡菜分紅方案，每罐要給紅利25元，還親筆寫下草擬方案，讓他們放心借款。結果，一個禮拜後澎哥拿到借款，卻未如期還款，連每個月數千元利息，都是他們自己在付。





然而，澎恰恰向《NOWnews今日新聞》否認親戚罹癌一事，強調起初就是合作協議，「會變成借款是因為紅利分成，沒有辦法達到預期，草創期無法掌握每月的盈餘，為了保障本金才轉成借貸，沒列入還債名單是因為這個借貸特殊，如果照趴數還款，應該很難相提並論，我認為應該是從日後營運產生的營收中來還款，是比較有保障的」，這也可見顏小姐的100萬元在眾多債主裡，算是非常小額。





當初介紹雙方結識的友人則坦言，澎哥借款時確實提到親戚罹癌一事，讓他為此背書，借貸將滿半年，澎哥沒還一毛錢，還對外說是投資泡菜館，讓他們非常困擾，並表示澎恰恰曾開數場直播販售泡菜，確實拿到了收益，卻沒有分紅給顏姓夫妻，希望他早日還錢，「不要把債務牽扯到泡菜館上」。





▲澎恰恰簽署合約上註明借款100萬元，還給對方每罐泡菜25元紅利，但顏姓債主至今一毛錢都沒收到。（圖／顏姓債主提供）

▲澎恰恰曾表示10月底會清償債務，但最終也是跳票。（圖／顏姓債主提供）

從澎哥答應10月底還款，一拖再拖，Line訊息已讀不回，顏姓夫妻眼看百萬借款要不回來，不僅提出刑事告訴，更索性做起小生意自救，到彰化縣仁美黃昏市場賣起小吃，掛起宣傳牌「賣雞腳凍告澎恰恰欺騙，借錢不還」，希望早日還完借款，12月開庭能有圓滿結局。澎恰恰說，知曉顏姓夫妻投入全部家當，說是血本無歸也是對的，債主不悅是必然的，現在變成司法問題，只好開庭時再依照法官判別的方式，交由相關單位仲裁，他會尊重結果。



