女神崩潰！峮峮懸高空15米哭花妝　掩面不甩孫協志

中視週日綜藝節目《飢餓遊戲》，5週年特別企劃迎來最終章，主持群從八里一路騎單車到高雄，沿途突破重重難關，趕到台南十鼓文創園區時，竟被要求測試園區的極限設施，最恐怖的就是15米高的「極限大擺盪」，把人懸掛到五層樓高空，再突然從高空墜落，考驗心臟強度，豆花妹緊張到放聲尖叫，怕高的啦啦隊女神峮峮則是當場崩潰爆淚，就連平常最敢衝的王仁甫都氣到想飆國罵。

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▲豆花妹自告奮勇幫忙檢查高空設施。（圖／中視提供）

▲豆花妹緊張到表情扭曲、不停尖叫。（圖／中視提供）

有「鋼鐵花」之稱的豆花妹，自告奮勇幫忙檢查高空設施，只見她小心翼翼沿著鋼柱一步步抵達頂端，接著要從高空垂降下來，緊張到表情扭曲、不停尖叫：「我好害怕，我不敢！」敬業的她只能強忍淚水，告訴自己不能哭，坦言本以為可以突破，「結果我上去竟然會想哭，完全沒有安全感，因為沒有東西可以抓」。

▲峮峮哭到妝都花了，還不敢打開眼睛。（圖／中視提供）

怕高的峮峮則完全無法抵擋對高空的恐懼，懸掛到一半就忍不住掩面，暖男孫協志趕緊關心「峮峮你還好嗎？妳是不是要哭了？」她忍不住淚崩說：「不要聊天了，我不要，我不要打開眼睛，我要下來！」雖然已經害怕到哭花妝，一邊啜泣仍不忘對著鏡頭說：「五週年快樂。」不只兩個女生害怕，這關卡剛好也戳中王仁甫懼高的罩門，讓他狂喊不要：「我真的不行，我髒話快飆出來了。」





▲王仁甫挑戰過無數關卡，但被懸在高空還是氣到想飆國罵。（圖／中視提供）

眼看日落時間越來越近，主持群越發焦急。最後關頭時間緊迫加上不停卡關，讓孫協志和許孟哲玩遊戲越來越厭世。兩人唱兒歌摺飛機，用刁難的姿勢射進洞才算過關，兩個大男人一邊唱著哀傷兒歌，一邊摺紅色紙飛機，荒謬場面被吐槽：「好像在辦什麼喪事。」連關主陳為民也聽不下去：「真的要開心點，唱這麼悲傷，感覺像在摺蓮花。」雖然一路操到筋疲力盡，主持群仍沒放棄，最後在夕陽西下前完成任務。豆花妹感性地說：「好熱血，我剛剛一陣想哭」， 感慨這次單車3日行是人生非常難忘的回憶。



