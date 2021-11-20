COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

公投宣講架離民眾濺血　國民黨：蘇貞昌應立即道歉

▲對於行政院長蘇貞昌今（20）日出席高雄公投說明會時，遇民眾陳情抗議竟鼓動群眾並高喊「把他趕出去」，中國國民黨文傳會主委凌濤表示，對該種傲慢暴力表達譴責。（圖／資料照片）
▲對於行政院長蘇貞昌今（20）日出席高雄公投說明會時，遇民眾陳情抗議竟鼓動群眾並高喊「把他趕出去」，中國國民黨文傳會主委凌濤表示，對該種傲慢暴力表達譴責。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-11-20 17:48:05

對於行政院長蘇貞昌今（20）日出席高雄公投說明會時，遇民眾陳情抗議竟鼓動群眾並高喊「把他趕出去」，而安保人員將民眾架離會場時甚至導致其受傷流血的情況，國民黨主席朱立倫表示，蘇貞昌應該謙卑一點，不要這麼鴨霸，不要這麼多的口頭或者身體肢體的動作，讓大家能夠感受一下今天是一個謙和、願意聆聽聲音的行政院長。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國國民黨文傳會主委凌濤表示，對該種傲慢暴力表達譴責。凌濤指出，民進黨嘴上掛著「謙卑」，實際上只有執政者高高在上的狂妄自大，蘇貞昌院長如此暴力對待民眾也非首次，應立即向陳情民眾道歉負責。

凌濤指出，蘇貞昌院長「鴨霸」、暴力已非首次：2018年9月，蘇貞昌院長在瑞芳遇上反深澳燃煤電廠自救會陳情，也是強行搶下對方文件，並以用力「拍肩」、「拍肚」對待民眾，顯然蘇貞昌院長只要聽到反對聲音，似乎就會變得特別暴戾。

凌濤表示，蘇貞昌日前稱自己「一日三省吾身」，但面對民主社會不同的聲音，竟是動輒以暴力行為回擊、驅逐民眾，請問蘇院長真的有好好反省自己鴨霸獨裁的作為嗎？當暴力院長對待人民毫不留情，上次肚子被揍、這次手肘濺血，下次會是哪裡？

凌濤提醒，如此惡形惡狀顯示民進黨出毫無與民眾妥善溝通的意願，更坐實了公投說明會只不過是選舉動員式的造勢大會。如果民進黨繼續將公投議題訴諸政黨對決、無心回應民意，只會招致民意更強烈的反彈，民意的海嘯即將襲向民進黨政府。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀