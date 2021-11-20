公投宣講架離民眾濺血　國民黨：蘇貞昌應立即道歉

對於行政院長蘇貞昌今（20）日出席高雄公投說明會時，遇民眾陳情抗議竟鼓動群眾並高喊「把他趕出去」，而安保人員將民眾架離會場時甚至導致其受傷流血的情況，國民黨主席朱立倫表示，蘇貞昌應該謙卑一點，不要這麼鴨霸，不要這麼多的口頭或者身體肢體的動作，讓大家能夠感受一下今天是一個謙和、願意聆聽聲音的行政院長。
記者余祥／台北報導
2021-11-20 17:48:05
中國國民黨文傳會主委凌濤表示，對該種傲慢暴力表達譴責。凌濤指出，民進黨嘴上掛著「謙卑」，實際上只有執政者高高在上的狂妄自大，蘇貞昌院長如此暴力對待民眾也非首次，應立即向陳情民眾道歉負責。
凌濤指出，蘇貞昌院長「鴨霸」、暴力已非首次：2018年9月，蘇貞昌院長在瑞芳遇上反深澳燃煤電廠自救會陳情，也是強行搶下對方文件，並以用力「拍肩」、「拍肚」對待民眾，顯然蘇貞昌院長只要聽到反對聲音，似乎就會變得特別暴戾。
凌濤表示，蘇貞昌日前稱自己「一日三省吾身」，但面對民主社會不同的聲音，竟是動輒以暴力行為回擊、驅逐民眾，請問蘇院長真的有好好反省自己鴨霸獨裁的作為嗎？當暴力院長對待人民毫不留情，上次肚子被揍、這次手肘濺血，下次會是哪裡？
凌濤提醒，如此惡形惡狀顯示民進黨出毫無與民眾妥善溝通的意願，更坐實了公投說明會只不過是選舉動員式的造勢大會。如果民進黨繼續將公投議題訴諸政黨對決、無心回應民意，只會招致民意更強烈的反彈，民意的海嘯即將襲向民進黨政府。