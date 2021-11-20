足球／困境中保持希望　桃園國際3非洲外援刺激成長

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因聯賽暫停，3名外援丹妮、莎拉和布蘭妮等到今天才首度亮相，身為守門員的朱芳儀在場上指揮來自哥斯大黎加的右後衛丹妮，朱芳儀表示，「丹妮母語是西班牙文，但兩人能用簡單英文溝通。」
朱芳儀從小在加拿大長大，接受過東西方足球文化洗禮，她認為外援風格不同，能帶來新的刺激，互相學習，而且足球不一定要靠語言溝通，理解雙方和球隊的踢法，是可以克服語言隔閡一起踢好球的。
桃園國際本季球員大變動，加上有傷病困擾，苦吞開季4連敗，尚未有進球、失19球，狀態有些低迷，不過身為木蘭唯一桃園代表，國際更想培育更多對足球有興趣的女球員，尤其從學生階段轉換到社會人士很容易因經濟因素結束生涯，國際教練張念慈認為能讓，「球員想繼續踢球」是本季最大目標。
朱芳儀也認為需要更多人一起努力投入這環境，「球隊贏球是第一順位，不過能開心踢球，每個人在每一場比賽中更進步，是最重要的事情。」就像她自己在台北公館國小擔任女足隊教練，也希望小球員們能喜歡足球，維持運動習慣。
木蘭聯賽重啟後，中華女足接下來也要持續備戰1月底在印度舉行的亞洲盃，朱芳儀表示，儘管資格賽2連勝晉級是一種肯定，但內容還須修正，且會內賽球隊檔次更高，預計11月底展開國家隊集訓。