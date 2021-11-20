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足球／困境中保持希望　桃園國際3非洲外援刺激成長

▲桃園國際非洲外援莎拉。（圖／鍾東穎攝）
▲桃園國際非洲外援莎拉。（圖／鍾東穎攝）

記者鍾東穎/桃園報導

2021-11-20 21:44:12

中華女足日前在亞洲盃資格賽以2連勝分組第1之姿，相隔14年重返會內賽，更要藉此爭取世界盃門票，在1月底會內賽開始前，女將們重回母隊，木蘭聯賽暌違近半年重啟，不少球隊出現新面孔，國家隊門將朱芳儀效力的桃園國際也有3名非洲外援，朱芳儀認為她們能帶來新的刺激，互相學習。

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結束10月底的國際賽，中華女足自巴林返台經歷14+7天的隔離後，今日木蘭聯賽重啟，6支球隊三地開踢，桃園國際在主場青埔足球場迎戰高雄陽信，最終以0:5落敗，不過場上3名非洲外援相當吸睛。

因聯賽暫停，3名外援丹妮、莎拉和布蘭妮等到今天才首度亮相，身為守門員的朱芳儀在場上指揮來自哥斯大黎加的右後衛丹妮，朱芳儀表示，「丹妮母語是西班牙文，但兩人能用簡單英文溝通。」

朱芳儀從小在加拿大長大，接受過東西方足球文化洗禮，她認為外援風格不同，能帶來新的刺激，互相學習，而且足球不一定要靠語言溝通，理解雙方和球隊的踢法，是可以克服語言隔閡一起踢好球的。

桃園國際本季球員大變動，加上有傷病困擾，苦吞開季4連敗，尚未有進球、失19球，狀態有些低迷，不過身為木蘭唯一桃園代表，國際更想培育更多對足球有興趣的女球員，尤其從學生階段轉換到社會人士很容易因經濟因素結束生涯，國際教練張念慈認為能讓，「球員想繼續踢球」是本季最大目標。

朱芳儀也認為需要更多人一起努力投入這環境，「球隊贏球是第一順位，不過能開心踢球，每個人在每一場比賽中更進步，是最重要的事情。」就像她自己在台北公館國小擔任女足隊教練，也希望小球員們能喜歡足球，維持運動習慣。

木蘭聯賽重啟後，中華女足接下來也要持續備戰1月底在印度舉行的亞洲盃，朱芳儀表示，儘管資格賽2連勝晉級是一種肯定，但內容還須修正，且會內賽球隊檔次更高，預計11月底展開國家隊集訓。
 

▲桃園國際門將朱芳儀防守高雄陽信丁旗射門。（圖／鍾東穎攝）
▲桃園國際門將朱芳儀防守高雄陽信丁旗射門。（圖／鍾東穎攝）

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