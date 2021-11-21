「梧桐妹」邁入叛逆期　賈靜雯苦惱：妳到底要怎樣

金鐘視后賈靜雯今年以導演鍾孟宏執導的電影《瀑布》，風光入圍金馬獎最佳女主角，片中她飾演思覺失調症母親「羅品文」，拋開女星光環，為戲素顏凸肚相當犧牲，與飾演女兒的王淨有精彩對手戲，近日接受公視節目《36題愛上你》大聊「女兒經」，表示平常會跟對方當朋友，不過長女「梧桐妹」經歷青春期，偶爾會比較叛逆，讓她也受不了！





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈靜雯提到16歲的女兒「梧桐妹」正經歷青春期的叛逆。（圖／公視提供）

賈靜雯為準備該角色拋家棄女，獨自在外住一個多月，希望有時間好好準備，跟另一半修杰楷討論後獲得對方支持，導演鍾孟宏也覺得還不錯，只是怕賈靜雯入戲太深。回想當時心情，賈靜雯開玩笑說「我太OK了！暫時離開小孩跟老公，可以有自己一點時間跟空間」。





電影裡母女衝突不斷，賈靜雯也提到雙子座AB型的大女兒「梧桐妹」處在青春期成長階段，難免會有個性與叛逆期，自己作為母親也學習跟著女兒身體的成長步調、荷爾蒙變化去調整；但也會有「媽媽都已經為你做到這樣了，你到底要怎樣？」的煩憂。還好她懂得轉念思考，「站在她立場想，跟她當朋友的時候還比較好說話」，炎亞綸聽了也跟Sandy說「妳爸做了對的選擇，跟妳當朋友」，Sandy冷不防說「對！但我現在帶他帶得好累」，引來一陣大笑。





▲導演鍾孟宏、賈靜雯錄製《36題愛上你》節目，和炎亞綸、吳姍儒大聊女兒經。（圖／公視提供）

Sandy也以身為女兒角度出發表示，如果父母親懂得放手的藝術，讓小孩自然獲得一種輕鬆感，減少雙方的對抗，對親子關係就能有很大助益，她說「拿掉一個『交換』的概念，其實就會差蠻多的」，也認為這樣的想法「是需要父母親長大，而不是孩子長大」，讓賈靜雯也頻頻點頭說「講得真好！」冷不防補刀說「憲哥是滿需要長大的」，讓炎亞綸忍不住再大笑。





賈靜雯國中便出道，演藝路幾度轉折，前年終獲金鐘女主角獎肯定，節目上她吐露心聲覺得自己還蠻幸運是「一直把愛都抓得還蠻緊的」，也認為人生路上，自己獲得母親的支持，女兒也給了她很大的動力，她有感地說「人生有低潮，然後再走回平靜、各個方面的過程，我都是用『面對』的心，因為那都是我自己的路」，也說「失敗也好、低潮也好，那就是我的人生、也是我的養分」。《36題愛上妳》於今（21）日晚上9時於公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD在晚上10時跟播上架。



