三鶯線灌漿倒塌「釀3死2傷」　廠商遭開罰84萬元

新北市三峽區20日一處三鶯環狀線的捷運工程，驚傳橋墩灌漿、發生倒塌事故，多名工人不慎摔落，釀3死2傷；新北市捷運局今（21）日表示，依契約處施工廠商榮工工程股份有限公司安全衛生費用罰款84萬餘元，未來事故原因、責任歸屬釐清後，再檢討是否加重罰處。
編輯中心/綜合報導
2021-11-21 09:23:39
捷運三鶯線統包工程昨天三峽區佳興路佳福路口工區，進行橋墩柱頭頂版混凝土澆置作業收尾階段，模板爆裂，造成工安意外事故，施工場所已勒令停工配合調查，後續於確保施工安全無虞後方得復工，針對工區發生職業災害。
捷運局表示，因施工廠商施工疏失，造成人員傷亡，將依契約處施工廠商榮工工程股份有限公司安全衛生費用罰款84萬餘元，事故原因及責任歸屬待釐清後，再依契約規定檢討是否加重罰處。
捷運局指出，捷運局及施工廠商已針對傷亡之家屬初步慰問並致慰問金，並將提供後續相關幫助；捷運三鶯線事發工區非屬工程要徑，並無任何趕工因素，且該灌漿作業區均依規範設置扶手護欄，工作人員均依規定穿戴反光背心及安全帽，不需背負安全帶，惟因施工廠商施工不慎部分致災，將追究其責任。
新北捷運局說明，針對三鶯線全線工區，將要求施工廠商及其專任工程人員對全線所有施工項目執行安衛檢點，尤其針對有崩塌之虞的工項(如地下開挖支撐，模板支撐，鷹架，各項施工架等)加強檢視，並責請監造單位進行複查作業，同時亦將檢視支撐材料新舊良窳，待檢查安全無虞後，始進場續行施作。（編輯：孫唯容）