捷運三鶯線事故釀3死2傷 王國材：加強做好撫卹服務
新北市三鶯環狀線捷運工程，昨（20）日發生工安事故，造成三死兩傷。而交通部長王國材也在當日下午前往事故現場並聽取簡報，王國材表示，已指示鐵道局、承包商與監、建造商等，離清事故發生的原因，同時要求工程主辦機關新北捷運局與承包商，做好撫卹工作。
記者黃仁杰／台北報導
2021-11-21 10:03:14
新北捷運三鶯線統包工程，20日於三峽區佳興路佳福路口工區進行橋墩柱頭頂版混凝土澆置作業期間，卻突然發生倒塌事故，警消獲報派員迅速趕抵，總共有3台籍工人、2名泰籍移工等5名工人受困，已全數救出，但仍造成3死2傷。
王國材昨日下午趕赴工安事件現場，聽取新北捷運局報告發生原因、處理情形與傷亡者之撫卹作法，並指示交通部鐵道局、工程主辦機關、承包商、專案管理與監造廠商，首要工作應先釐清事故發生原因，從設計、施工及監造各項作業深入檢討，及須檢視工地現場的落實情形。
王國材強調，工安為施工首要原則，後續應視實際檢討結果確保施工安全才能復工。 另外，針對本次施工事故所造成的傷亡，王部長亦責請工程主辦機關新北捷運局與承包商，加強對傷亡者的醫療協助，並確實做好撫卹工作。
新北市捷運局今（21）日則表示，因施工廠商疏失，造成人員傷亡，將依契約處施工廠商榮工工程股份有限公司安全衛生費用罰款84萬餘元，事故原因及責任歸屬待釐清後，再依契約規定檢討是否加重罰處。