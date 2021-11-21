太扯！轉彎已打方向燈卻連收4張罰單　原因曝光全場愣了

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沒想到原PO只是想替朋友討拍，卻引來眾網友表示：「連方向燈都不會用的駕駛，我是覺得不應該上路的」、「變換車道不打好方向燈，這樣一罪一罰剛好而已」、「一樣路上跑，就是有人罰單多」、「大家有注意看內文嗎？版主第一張罰單跟第二張罰單距離差900公尺，第二張跟第三張也是差900公尺，第三張跟第四張差1700公尺，所以我說車主被連開四張罰單剛好而已。因為是在四次不同地點變換車道未打好方向燈，只是時間非常接近就是了。如果可以申訴減少罰金就試試看吧！不過最好養成好習慣就不會有這個問題了」、「申訴吧！要這樣開單看也要讓人看影片才能心服口服。」。
因此，另外也有不少網友提醒，「如果是歐洲車，它變換車道方向燈（輕撥）只會閃三下，有人會去改閃五下，要壓到底才是持續閃（一般我們認知上的方向燈），不知道他是不是那個只閃三下的…」、「所以我切方向燈，撥桿都會用小指頭先壓著，等到換完車道或轉彎完成後才放開」、「方向燈我都扣著，沒有完全切完打死不放…自己要懂得保護自己錢包」。
依照《道路交通管理處罰條例》規定，若汽車在一般道路變換車道未依規定使用方向燈，會處一千二至三千六元；高速或快速公路則是罰三千至六千元，而公路總局和警方表示，車輛行駛欲變換車道時，無規定方向燈需閃幾下，但應「全程使用」方向燈，直到完全變換至另一車道為止。（編輯：陳珮瑜）