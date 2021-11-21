COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

太扯！轉彎已打方向燈卻連收4張罰單　原因曝光全場愣了

▲一名網友的友人因為開車轉彎沒打滿方向燈，而一連收到4張罰單。（示意圖／取自shutterstock）
▲一名網友的友人因為開車轉彎沒打滿方向燈，而一連收到4張罰單。（示意圖／取自shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2021-11-21 10:24:43

馬路如虎口，該遵守的交通規則千萬不能忽略！大家都知道行車轉彎時一定要打方向燈，但可能不知道如果打燈時間不足，一樣也會被開罰單！一名網友日前替友人抱不平，表示友人開車有打方向燈，卻一連收到4張罰單，真實原因曝光網友卻全都搖頭了！

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友在臉書社團《爆怨2公社》表示，日前友人開車時「方向燈有打，未完全進入到車道，跳掉」，後續就一連收到4張罰單，而罰單上顯示的時間分別是「12：24」、「12：25」兩張以及「12：26」，且地點顯示均在國道「336.8、337.7、338.6、340.3公里」處，雖然承認是友人開車時失誤，方向燈在還沒完全進車道就跳回，沒將方向燈打好打滿，但是這樣的連拍開罰方式讓原PO覺得太誇張，因此忍不住上網幫友人出氣！

▲原PO的友人因未將方向燈打滿而一連收到4張罰單。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲原PO的友人因未將方向燈打滿而一連收到4張罰單。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
沒想到原PO只是想替朋友討拍，卻引來眾網友表示：「連方向燈都不會用的駕駛，我是覺得不應該上路的」、「變換車道不打好方向燈，這樣一罪一罰剛好而已」、「一樣路上跑，就是有人罰單多」、「大家有注意看內文嗎？版主第一張罰單跟第二張罰單距離差900公尺，第二張跟第三張也是差900公尺，第三張跟第四張差1700公尺，所以我說車主被連開四張罰單剛好而已。因為是在四次不同地點變換車道未打好方向燈，只是時間非常接近就是了。如果可以申訴減少罰金就試試看吧！不過最好養成好習慣就不會有這個問題了」、「申訴吧！要這樣開單看也要讓人看影片才能心服口服。」。

▲原PO認為友人有失誤，但也懷疑一次收到4張罰單未免矯枉過正？卻引來網友不一樣的意見。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲原PO認為友人有失誤，但也懷疑一次收到4張罰單未免矯枉過正？卻引來網友不一樣的意見。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
因此，另外也有不少網友提醒，「如果是歐洲車，它變換車道方向燈（輕撥）只會閃三下，有人會去改閃五下，要壓到底才是持續閃（一般我們認知上的方向燈），不知道他是不是那個只閃三下的…」、「所以我切方向燈，撥桿都會用小指頭先壓著，等到換完車道或轉彎完成後才放開」、「方向燈我都扣著，沒有完全切完打死不放…自己要懂得保護自己錢包」。

依照《道路交通管理處罰條例》規定，若汽車在一般道路變換車道未依規定使用方向燈，會處一千二至三千六元；高速或快速公路則是罰三千至六千元，而公路總局和警方表示，車輛行駛欲變換車道時，無規定方向燈需閃幾下，但應「全程使用」方向燈，直到完全變換至另一車道為止。（編輯：陳珮瑜）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀