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傅崑萁重回國民黨黨內炸鍋 朱立倫：擴大支持力量

▲國民黨主席朱立倫出席建黨127週年黨慶：黃復興「同舟大會師」。（圖／記者王嘉鴻攝，2021.11.21）
▲國民黨主席朱立倫出席建黨127週年黨慶：黃復興「同舟大會師」。（圖／記者王嘉鴻攝，2021.11.21）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-21 10:35:51｜2021-11-21 11:32:31

針對無黨籍立委傅崑萁重回國民黨，黨內批評聲四起，國民黨主席朱立倫今（21）日指出，除了號召年輕人加入，也希望曾經離開的人回到大家庭，朱立倫強調，到目前為止，才一個禮拜左右，就已經號召了2萬多位黨員回來，他們會繼續努力擴大支持。

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朱立倫今早出席建黨127週年黨慶－黃復興「同舟大會師」活動會前表示，同舟計畫在執行過程中總目標不變，盡最大努力，全黨一致大家共同努力，從秘書長到基層大家都啟動號召工作，黨能夠越多支持、越多力量集結在一起是好的事情，才能對抗鴨霸的民進黨政府，讓民進黨知道謙卑，國民黨首要目標就是一定要團結打完公投。

國民黨秘書長黃健庭昨日也強調，同舟計畫目的是黨鼓勵黨員回歸，讓曾受黨紀處分者處分年限可減半並簡化流程，傅崑萁只是其中一人，等同是「特別條例」，適用這3個月。

針對傅崑萁重回國民黨，引發黨內不滿，黨主席朱立倫稱是由黃健庭處理，被質疑甩鍋，黃健庭回應，歡迎黨員回娘家與招募新的黨員壯大黨的基層，是朱立倫一直宣誓要做的事，「執行面當然就是秘書長和黨務團隊來做」這段期間各黨部都在找老黨員失聯黨員回娘家，成果非常好。

黃健庭表示，對遭黨紀處分者，包括傅崐萁，這個部分沒有針對哪個人，也沒有去修改現行的黨紀相關法規，只是用一個特別辦法、特別條例《同舟計畫專案－中國國民黨黨員回娘家特別辦法》。最後，黃強調，沒有針對哪個人，只是期待經由這樣管道，讓更多黨員回來，營造黨內大團結氣氛。

▲國民黨建黨127週年黨慶：黃復興「同舟大會師」
▲國民黨建黨127週年黨慶：黃復興「同舟大會師」。（圖／記者王嘉鴻攝，2021.11.21）

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