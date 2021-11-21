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買房前必看！斡旋、要約書怎麼分？房產達人分析兩者差別

▲買房得要下斡旋時，專家提醒，應具備正確、嚴謹的心態出價。圖為示意照。（圖／NOWnews資料照片）
▲買房得要下斡旋時，專家提醒，應具備正確、嚴謹的心態出價。圖為示意照。（圖／NOWnews資料照片）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-21 10:30:06｜2021-11-21 11:12:44

在看房子的階段，看到喜歡又滿意的物件實在難得，為了把握成交的機會，許多人會選擇利用斡旋契約或要約書來向屋主表示購買的意願。不過，這兩者有何分別呢？就讓房產達人為您分析。

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當買方看到中意的物件時，斡旋契約與要約書都能向賣方表達購買的意願。永慶房屋客法部經理陳繼先指出，當買方喜歡某一物件，先拿出一筆錢，向賣方表達購買誠意與請房仲經紀人員協商價格，這筆錢即稱作斡旋金；斡旋金的金額通常為5至10萬元，若協商成功，斡旋金即轉變成買賣價金的一部分，如賣方同意以買方出價價格出售，並將斡旋金轉為定金時，即視為買賣契約已成立，但若協商失敗，斡旋金將會全數退回給買方。

至於要約書，陳繼先說明，買方也可以選擇以要約書來表達購買意願，要約書為記載購買房屋意思之文書，一樣會交由房仲經紀人與賣方協商，若是賣方未在要約書所載日期前同意出售，則要約書失效，若賣方同意並於要約書上簽名，則代表雙方達成合意再約定簽署買賣契約時間。

這兩者有何分別呢？永慶房屋客法部經理陳繼先表示，無論是斡旋契約或是要約書都是用來表達購買意願，房屋交易金額龐大，建議在簽立斡旋契約或簽要約書之前，應該要先查閱相關謄本等資料，了解房屋的歷史、現況再做決定。

在決定下斡旋前，有什麼該注意的事情呢？陳繼先說明，當買方決定簽立斡旋契約或要約書之前，要知道買賣房屋屬於高金額交易，應具備正確、嚴謹的心態出價，更不該把斡旋當作是遊戲，以隨便出價的想法來買房屋，不僅容易造成問題，讓賣方感到困擾，甚至是斡旋金遭到沒收或依要約書條文賠償，不僅受到損失，同時也讓自己的買房之路不順遂。

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