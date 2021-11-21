好市多黑五提早營業　家樂福、愛買拚家電寢具下殺4.8折

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而且活動期間購買任一品項家電，可抽Airmate陶瓷式電暖器（價值1,780元）。結帳使用家樂福錢包（電子支付），結帳滿千就送10,000紅利點數。使用家樂福APP下單購物還有紅利點數5倍回饋可抽。限時下殺活動，Panasonic微電腦變頻微波爐、SAMSUNG三星55吋QLED液晶電視、東元定頻單槽洗衣機等大小家電、3C用品優惠特價。
愛買則是即日起推出黑色購物節「早鳥優惠」搶客，精選大小家電、3C配件等優惠激殺4.8折起，業者共精選65款商品給出會員價，如kolin IH變頻電磁爐，會員價990元（原價1,390元）；快充行動電源會員價288元（原價599元）、尚朋堂雙層紫外線烘碗機，會員價2,980元（原價3,490元）。 11/26起限時4天再搶第二波優惠，業者透露，電視、冰箱、吸塵器、微波爐、電鍋和行動硬碟等將推出門市現場超狂驚喜價，最高價差超過5,000元。
美式大賣場好市多COSTCO黑色購物節明（22）日登場，優惠期間將從3天延長至7天（至11/28），連續舉辦五年的黑五活動，今年是第三度延長優惠時間，業者提前透露活動期間全台13間門市皆提早1小時營業，周五至周日更提早2小時開門。並於今下午5時在APP公布隔天有哪些優惠精選商品，方便民眾提早做筆記。