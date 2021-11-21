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好市多黑五提早營業　家樂福、愛買拚家電寢具下殺4.8折

▲好市多黑色購物節將提早營業，家樂福、愛買即日起力拚家電寢具下殺4.8折搶客。（圖／品牌提供）
▲好市多黑色購物節將提早營業，家樂福、愛買即日起力拚家電寢具下殺4.8折搶客。（圖／品牌提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-11-21 12:21:20

雙11還沒買夠嗎？瘋狂好康的黑色購物節又將再掀激戰，美式大賣場好市多COSTCO黑五將於明（22）日登場，家樂福與愛買則搶先即日開跑！家樂福以線上線下限時快閃優惠迎戰，家電寢具下殺5折起；愛買也以早鳥優惠搶客，精選大小家電、3C配件優惠激殺4.8折起。想省荷包的民眾，精打細算前先看這一篇做好筆記。

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▲家樂福推出九陽 × LINE FRIENDS小家電系列優惠。（圖／翻攝自家樂福官網）
▲家樂福推出九陽 × LINE FRIENDS小家電系列優惠。（圖／翻攝自家樂福官網）
家樂福祭出「黑五來襲」購物節活動，即日起至11/30日，指定商品消費滿1,399元領券現折5%。家樂福自有品牌消費滿599元領券限時使用享9折，大小家電則是滿1,500元現折100元等優惠折價券，提醒大家在線上下單前，記得要先到「領券專區」把好康通通領到手後再結帳喔！

▲家樂福祭出家電限時下殺優惠。（圖／翻攝自家樂福官網）
▲家樂福祭出家電限時下殺優惠。（圖／翻攝自家樂福官網）
而且活動期間購買任一品項家電，可抽Airmate陶瓷式電暖器（價值1,780元）。結帳使用家樂福錢包（電子支付），結帳滿千就送10,000紅利點數。使用家樂福APP下單購物還有紅利點數5倍回饋可抽。限時下殺活動，Panasonic微電腦變頻微波爐、SAMSUNG三星55吋QLED液晶電視、東元定頻單槽洗衣機等大小家電、3C用品優惠特價。

愛買則是即日起推出黑色購物節「早鳥優惠」搶客，精選大小家電、3C配件等優惠激殺4.8折起，業者共精選65款商品給出會員價，如kolin IH變頻電磁爐，會員價990元（原價1,390元）；快充行動電源會員價288元（原價599元）、尚朋堂雙層紫外線烘碗機，會員價2,980元（原價3,490元）。  11/26起限時4天再搶第二波優惠，業者透露，電視、冰箱、吸塵器、微波爐、電鍋和行動硬碟等將推出門市現場超狂驚喜價，最高價差超過5,000元。

▲好市多今下午5時在APP公開精選下殺品。（圖／翻攝自好市多官網）
▲好市多今下午5時在APP公開精選下殺品。（圖／翻攝自好市多官網）
美式大賣場好市多COSTCO黑色購物節明（22）日登場，優惠期間將從3天延長至7天（至11/28），連續舉辦五年的黑五活動，今年是第三度延長優惠時間，業者提前透露活動期間全台13間門市皆提早1小時營業，周五至周日更提早2小時開門。並於今下午5時在APP公布隔天有哪些優惠精選商品，方便民眾提早做筆記。

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