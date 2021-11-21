朱立倫：同舟計畫已逾2萬人入黨　全面迎戰公投

國民黨主席朱立倫今（21）日出席黃復興黨部舉辦「慶祝127週年黨慶暨同舟大會師」活動。朱立倫致詞時強調，國民黨就像一個大家庭，不管過去種種原因，沒有入黨或曾經離開，如今都歡迎回黨。同舟計畫迄今已有超過2萬多人回來，一起為年底公投打拚、為國民黨打拚。
記者羅婉庭／台北報導
2021-11-21 12:18:31｜2021-11-21 12:21:24
朱立倫說，面對1218公投，及明年大選、2024年重返執政的目標，國民黨需要更團結與壯大，黃復興黨部是國民黨最堅強、最忠貞、最團結的部隊，希望大家回去告訴同志，黨內或有意見，但永遠是團結的一群，團結在黨的共同理念下，大家都是總理的信徒，都是總裁與經國先生的追隨者，大家團結在一起，讓黃復興越來越強，共同努力、同舟共濟、迎向勝利。
朱立倫也現場詳述1218四項公投案立場，呼籲各界反萊豬捍衛民眾健康；公投綁大選省錢、省工；為了環保支持護藻礁；在堅持核安前提下，確保用電足夠而重啟核四，「4個都同意，讓民意勝利，也讓台灣更美麗」。
朱立倫上午與副主席夏立言、政策會執行長費鴻泰、副秘書長江俊霆、黨團書記長陳玉珍、組發會主委許宇甄、文傳會主委凌濤等黨務主管共同出席黃復興黨部舉辦黨慶暨同舟大會師活動。除全省黃復興黨支部出席，亦邀請了中華民國團結自強協會等近30餘個軍系社團共同歡慶黨慶，黨員高舉孫中山及蔣經國遺像、高喊口號，現場氣氛實非熱烈。
除了進行傳統慶祝黨慶儀式，朱立倫也頒獎狀給今年有特殊表現的黨員及眷屬，包括榮獲東京奧運男子羽球雙打金牌王齊麟、李洋的父親王偉建、李峻淯等人。