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北市KTV多人酒後口角鬥毆　警速逮22嫌送辦

▲台北市警察局大安分局21日表示，20日清晨獲報指轄內某間KTV有人持刀鬥毆，警方追查發現為雙方人馬酒後口角糾紛引發，經積極擴大追查已將22名犯嫌查緝到案。（圖／中央社）
▲台北市警察局大安分局21日表示，20日清晨獲報指轄內某間KTV有人持刀鬥毆，警方追查發現為雙方人馬酒後口角糾紛引發，經積極擴大追查已將22名犯嫌查緝到案。（圖／中央社）

中央社

2021-11-21 13:42:17

（中央社記者黃麗芸台北21日電）台北市忠孝東路4段某間KTV昨天清晨發生多人鬥毆釀3傷案。警方追查發現為雙方人馬酒後口角糾紛引發，經積極擴大追查已將22名犯嫌查緝到案，全案詢後依涉殺人未遂等罪送辦。

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台北市警察局大安分局今天舉行破案記者會，大安警分局長李權哲表示，昨天清晨5至6時許，分別獲報指轄內某間KTV有人持刀鬥毆，以及復興南路、仁愛路口有攔車傷人案。獲報後，偵查隊與轄下各派出所立即共組專案小組偵辦。

經追查發現，甲、乙兩方人馬在KTV包廂內因酒後口角起糾紛，乙方人馬竟揪眾持刀闖入攻擊，造成甲方的肯姓男子等2人大腿遭劃傷，乙方有吳姓男子胸前被劃傷，3人經至台北市立聯合醫院仁愛院區就醫後均無大礙。

在警方獲報到場前，乙方部分犯嫌已先行逃逸，並轉至仁愛路與復興南路口攔車攻擊何姓駕駛等2人後逃離現場，經查發現實為其誤認成甲方車輛。

專案小組昨天先將KTV現場的甲方10人帶回派出所偵辦，釐清確認其中5人為此案犯嫌，再循線於仁愛醫院發現1名乙方犯嫌，經擴大追緝後再查獲16名犯嫌。

全案迅速於1天內查獲22嫌到案，由於部分為竹聯幫成員，相關背景仍在清查確認中，全案詢後依涉違反殺人未遂、妨害秩序、傷害、毀損等罪移送台北地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1101121

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