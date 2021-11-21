COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

年輕人接種mRNA疫苗風險高？專家：利弊都應該考量

▲蔡進相認為，雖然mRNA疫苗極少機率可能會造成心肌炎，但和染疫後住院相比，仍有極大好處。（圖／NOWnews資料照）
▲蔡進相認為，雖然mRNA疫苗極少機率可能會造成心肌炎，但和染疫後住院相比，仍有極大好處。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-11-21 14:22:05

隨著疫苗持續到貨，供給暫時不成問題，不過近期國際上發現，接種第二劑BNT疫苗的青少年罹患心肌炎風險劇增，指揮中心日前也宣佈暫緩施打，而國立成功大學附設醫院感染科主治醫師蔡進相引用國際研究說明，接種疫苗之後，即便有零星的突破性感染，病毒量也比自然染疫來得低，「雖然mRNA疫苗極少機率可能會造成心肌炎，但和染疫後住院相比，仍有極大好處。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指揮官陳時中10日宣佈，預防接種諮詢委員會（ACIP）專家討論後，決定先行暫緩青少年接種第2劑BNT。mRNA疫苗的心肌炎不良反應在全球大規模浮出檯面，首先是以色列500多萬民眾接種BNT疫苗，有275位民眾在接種後發生心肌炎。美國CDC的疫苗不良事件通報系統顯示，心肌炎可能與mRNA疫苗有連結，且較常發生在16至24歲民眾。

今年6月，以色列政府一度推遲12至15歲民眾接種輝瑞BNT疫苗的計畫。而根據近幾個月的數據，莫德納疫苗也有類似的問題，因此北歐有些國家在上個月暫停為20歲以下民眾施打莫德納疫苗，美國FDA也推遲了12至17歲民施打莫德納疫苗的緊急授權。

醫學期刊《循環》（Circulation）則在7月20日發表一篇屬於短篇綜論（Primer），整合有關mRNA新冠疫苗與心肌炎的既有文獻，以及已發表數據。

蔡進相指出，針對這樣的研究，「民眾最應該了解的重點，就是接種疫苗與否，是一種利弊分析的結果」，在疫情肆虐，或邊境管制取消但病毒不會消失的情況下，醫護人員、高風險族群接種疫苗的好處絕對大於壞處。


但40歲以下或兒童，是否需要冒著十萬分之一甚至更高的心肌炎風險接種mRNA疫苗？蔡進相說明，40歲以下健康年輕人兒童若染病，可能只是輕症甚至無症狀，但自然染疫的病毒量通常較高，而年輕人行動較活躍，無法避免到校群聚，導致傳播鏈無法阻斷，甚至還會波及免疫差的慢性病患者或是老人。可能還要考慮兒童與青少年自然染疫後出現的長期後遺症（long COVID），即使康復3個月後仍有嗅味覺異常、失眠、思緒混亂、記憶力下降的問題。

蔡進相認為，接種疫苗之後，即便有零星的突破性感染，病毒量也比自然染疫來得低，大幅降低重症機率，更可減少長期後遺症的風險。對許多國家的決策圈而言，年輕人接種mRNA疫苗需要承擔的風險就是十萬分之一左右的的心肌炎，比自然染疫的風險來得低。

蔡進相指出，此篇文章位第一線醫師彙整出哪些條件容易發生心肌炎，例如第二劑接種後風險較高，30歲以下男性較常發生，雖然mRNA疫苗極少機率可能會造成心肌炎，但和染疫後住院相比，仍有極大好處。

不過，蔡進相也表示，篇文章礙於篇幅，無法論述mRNA疫苗保護力能否持久，也無法論述如嬌生、AZ等腺病毒疫苗，在血栓風險較歐美白人低的亞洲年輕人族群，可否作為另一種選項。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀