入選法國網站最期待BL劇　《基因決定我愛你》預告曝光

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以上種種好消息，無不幫整個戲劇團隊打了一劑強心針！因為劇組曾經在拍攝第4個工作天時，在陽明山上招遇到虎頭蜂攻擊，造成11位工作人被叮咬受傷住院，劇組工作停擺兩天；殺青前三天，又有燈光師從兩層樓高的燈架摔下，所幸大家沒有受到嚴重傷害，有驚無險。
《基因決定我愛你》由首次挑大梁的林暉閔、黃新皓，新生代演員郭宇宸、林煒傑等人演出，導演則是首次拍攝BL劇的偶像劇大導郝心翔。郝心翔導演這次卯盡全力用盡心思，以想打破鋼鐵直男無法拍好BL劇的迷思，來打造這部精緻台腐劇。導演郝心翔表示：「這次攝影上我們大部分都是呈現明亮通透的風格，以最乾淨純粹的畫面描寫澄徹的愛情。然後我們也有大量的冒險劇情，這邊只會用較類型的方式去拍攝，希望呈現時而恐怖詭譎時而奇幻瑰麗的視覺體驗，很明顯地有別於以往BL劇的拍攝方式。」
收到海外傳回來的好消息，製作人辛誌諭非常興奮的表示：「這些年亞洲BL劇集在全球的市場熱度已不容分說，透過我們2019年製播的《2020因為愛你》，也可以看到非常優秀的海外成績。泰國、菲律賓、日本、歐美等地播出時都是榜上有名。這次《基因決定我愛你》在開拍前，便已取得日本ABC Frontier的購買意向書。近期也獲得泰國第三電視台購買改編版權相當高的意願。並且在小說寫真書的出版也與台灣角川確定合作。接著將帶領《基因決定我愛你》於12月開始積極參與國際論壇及國際賽事。」
為了刺激《基因決定我愛你》粉絲團按讚數，官方粉絲團祭出少有的「獎金大抽獎」活動！《基因決定我愛你》官方粉絲團將每個月訂一天為基準，除了現金抽獎還有準備其他超值好禮。按照每個月的粉絲人數來當現金抽獎獎金，譬如12月15日粉絲人數是3500人，就抽出一位可得3500元，1月15日粉絲人數有16000人，就抽出一位可得16000元，一直到2022年3月15日最高上限為10萬元。想要得到獎金的粉絲，可要好好的多多幫忙分享，獎金得主很可能就是你！（編輯：楊穎軒）