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陳怡光醫師表示，以專利吸石清負壓導管搭配軟式輸尿管鏡的治療方式算是另一個新的選擇，軟鏡角度可自由上下彎曲270°，協助醫師輕易找到並清除體外震波或傳統輸尿管鏡處理不到的結石，病人可免去開刀、無傷口，較無併發症風險，算是相對安全，但需在醫師的評估下進行，如結石太大，則不適合用這種手術方式，例如鹿角型結石。
傳統手術後遺症風險高 新一代軟輸手術安全性佳
傳統的手術方式是於腰部打洞進入腎臟，再將結石取出，但有造成術後出血、腰部疼痛、腎高血壓後遺症等風險，如果使用軟式輸尿管鏡雷射碎石術可能要清2至3次，不妨與專利吸石清負壓導管搭配使用，吸出水及碎石粉末，可降低腔內壓力、熱傷害及術後感染機率，增加治療安全性，因新式吸石清專利負壓導管又比傳統軟式輸尿管內視鏡手術更安全，對醫療風險大、不便開刀的長者而言，更是一大福音。
預防腎結石 常喝水忌重鹹
對於預防腎結石的保養之道，陳怡光醫師建議，首先應「常喝水」，並非一次性補充很多水份，而是增加喝水的頻率，而腎結石患者每日應喝2000cc水份，平日飲食更應忌重鹹，對於茶飲、氣泡飲應有節制地攝取。
資料來源：健康醫療網 結石頑強打不掉？ 「新式軟輸手術」安全性高、併發症風險低
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