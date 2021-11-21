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全國首座離岸風電併網基地　台電彰一開閉所啟用

▲全國首座，專供離岸風電併網用的基地「彰一開閉所」，今（21）日正式啟用。（圖／台電提供）
▲全國首座，專供離岸風電併網用的基地「彰一開閉所」，今（21）日正式啟用。（圖／台電提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-11-21 17:57:48

台電配合國內風場建置規畫，自2019年起投入逾20億元，打造全國首座專供離岸風電併網用的基地「彰一開閉所」，提早半年上線，今（21）日正式啟用。

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台電表示，台電配合離岸風電加強電力網計畫於彰濱建置彰一開閉所，協助彰化外海北側廊道離岸風電業者，將發出電力併入全國電網，彰一啟用後提供1.5GW併網量，相當於150萬瓩，預計2024年可再增加1GW併網容量，後續搭配預計2025年上線的彰工升壓站、永興開閉所，可提供彰化離岸風場6.5GW併網需求。

台電說明，開閉所是離岸風電併網的關鍵樞紐之一，如同家中分電箱，扮演電力「中繼站」角色，協助電源引接及分送用電，離岸風電傳輸上岸後，透過開關設備將電力併入全國電網供民眾使用。

台電指出，目前彰化外海共9座離岸風場，裝置容量達4.064GW，為讓海纜上岸環境影響最小化，台電配合政府規劃的「彰化離岸風電海纜上岸共同廊道範圍」，於鹿港外彰濱崙尾工業區的北側廊道及芳苑的南側廊道附近合適地點，建置彰一開閉所、彰工升壓站及永興開閉所三座併網基地，可容納前述風場及提供未來區塊開發風場多條海纜上岸，集結併入電力網，總併網量達6.5GW。

台電表示，彰一開閉所因功能所需，所在地距海僅約150公尺，最大風速實測可達24m/s(公尺/每秒)，相當於9-10級陣風(等同輕度颱風)，而每年9月至隔年3月間的東北季風強襲，以及既有海岸地質與嚴重鹽霧害，對台電都是嚴峻挑戰。

彰一開閉所工程自2019年開工，為能及早上線供離岸風電業者使用，工程期間出動大型機具約1,600車，累積動員人力超過2萬人次，最終於今年6月19日進入試運轉，供應1.5GW併網量，提早半年達標，為的就是隨時待命讓海上風電可以即時送回全國電網，預計今年底起，即陸續有沃旭、CIP業者風場的再生能源電力將透過彰一送回台灣本島電網。

台電說明，後續彰一搭配彰濱超高壓變電所設備增設，預計2024年可再增加併網1GW，彰工升壓站(2GW)與用於南側廊道併網的永興開閉所(2GW)則預計2025年完工，屆時將可供6.5GW離岸風電併網需求，努力送海上風電上岸。

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