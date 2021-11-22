小宇消失4年無預警曝喜訊！幸福肥模樣曝光

睽違4年，宋念宇（小宇）將在2021年底推出全新專輯，本月22日是他的生日，同事們趁著小宇工作時特別驚喜探班，並提前為他準備蛋糕慶生。此外，前陣子疫情在家，小宇也笑虧自己這三、四個月最大的改變，即是體重「重」了不少，為新作品的拍攝，他積極忌口中，期待著能趕緊與大家分享他的新作品。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-22 07:30:00
繼專輯《同在》，已經4年沒有發片的小宇，近來透露新專輯的歌曲已收錄完畢，預計在年底與大家正式見面。相隔這麼久發片，小宇笑說在製作新專輯的過程中其實嘗試著跳脫以往的製作方式，也不斷淘汰掉自己認為狀態不對的歌，笑說「慢工出細活」，不知不覺就過了4年；而他也開玩笑表示，「因為我的龜毛，所以又讓大家再一次久等了。」
在生日前夕，同事們趁小宇工作時，提前準備生日蛋糕並獻上驚喜，讓小宇開玩笑表示一切猝不及防。吹完生日蠟燭後，小宇也許下了希望大家健康平安的願望，並且表示：「前陣子疫情嚴重的時後，心裡其實很有感觸，沒什麼事比健康平安更重要的事了。」而他同時也分享前陣子疫情在家一不小心胃口太好，因此體重重了不少。不過除了關在家追劇、看電影，他也寫了不少新歌，提到關於自己即將在年底推出新專輯，小宇透露自己除了為專輯積極忌口、瘦身。
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