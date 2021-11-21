COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

店員遭刺死蔡英文卻發政治文　凌濤：妳到底是總統還網紅

▲國民黨批評總統蔡英文，對桃園超商店員遭刺死案未發表意見，晚間卻在臉書發出自己與行政院長蘇貞昌等人出席「六堆300紀念大會」的政治文。（圖／翻攝自蔡英文臉書
▲國民黨批評總統蔡英文，對桃園超商店員遭刺死案未發表意見，晚間卻在臉書發出自己與行政院長蘇貞昌等人出席「六堆300紀念大會」的政治文。（圖／翻攝自蔡英文臉書

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-21 22:45:38｜2021-11-21 23:09:47

針對桃園市超商店員勸導客人戴口罩遭刺死憾事，總統蔡英文第一時間在臉書發出自己偕同行政院長蘇貞昌，及屏東縣市首長潘孟安、高雄市長陳其邁合體的政治行程，國民黨文傳會主委凌濤今（21）晚抨擊，一向最會震怒，把「社會安全網」掛在嘴邊的執政黨，「難道是活在平行時空嗎？玩到忘記自己是總統？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年以來超商店員因為提醒防疫，而遭受攻擊事件屢見不鮮。對此，凌濤表示，屏東超商女店員挖眼案仍歷歷在目，但當天蔡英文卻只關心她的「IG 破90萬人追蹤」；到今天又發生店員只因提醒戴口罩就被無情殺害，蔡總統又只記得民進黨自家的合體政治行程，「請問妳到底是網紅還是總統？」

「民眾要得到總統關愛的眼神真難！」凌濤抨擊，近期發生的憾事中，高雄城中城、高雄虐童案、虎豹潭溺水案等事件，蔡英文的發言積極度，遠不及「小英總統支不支持三色豆」、總統新成立的Podcast節目等一些自我感覺良好的文章。

凌濤指出，民進黨這種不顧民怨的態度，恐怕已經貫徹全黨，還記得高雄城中城大火，民進黨立委邱議瑩第一時間也是關心「挺3Q反罷免」，而非重大災害的傷亡狀況，全黨上下離譜至極。今日全國治安事件頻傳，民眾怒吼「蔡總統不要整天四個不同意！」民眾夠大聲了嗎？當人民發聲第一時間卻被強力驅趕濺血，蔡英文聽到了嗎？

凌濤指出，當民進黨大聲疾呼「國家安全、社會安定、人民安心」，甚至是「建構社會安全網、築起保護傘」，如今全成了一張張空頭支票，在民進黨執政底下，超商店員竟然都成了高風險行業？重大事件受害者與家屬又何其無辜、又要到何處尋求公平正義呢？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀