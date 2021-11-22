名家論壇》盧燕俐／櫃買創高，如何挑中小或店頭基金？

我是廣告 請繼續往下閱讀
偏偏這些高價股股價動輒千元以上，又是投信重壓股，小資族想佈局不是預算不夠，就是擔心選錯股，這時，鎖定中小型與櫃買市場的中小與店頭基金，成了近期基金市場熱門的焦點。
目前國內投信共發行20檔中小型基金，以及6檔店頭基金，近一個月績效(統計至2021年11月17日)都很亮眼，中小型與店頭基金冠軍分別是台新台灣中小、元大店頭，一個月報酬率都高達21.93％和18.64％。
值得一提的是，這26檔基金中，有超過一半漲幅超越店頭指數的11.6％，說明了投資人付出手續費與管理費，得到了超越指數的回報，而這也就是主動型基金的投資價值。
不過，只單看一個月績效，真的有失公平。尤其這兩類基金波動較大，包括我在內，很多投資人都是長期定時定額扣款，須把時間拉長到5年，甚至10年以上來評比，可能較為客觀。
若以5年時間來看，據基智網統計，中小基金的前5強，投報率普遍落在270％到200％之間，相較下，店頭基金的前3強，則在170％到150％之間；再拉長到10年，中小基金的前5強，績效更驚人，依序是623％到295％之間，比起店頭前3強的353％到237％之間，更上層樓。
為何會出現這樣的落差？我的判斷是，儘管櫃買指數創波段高點，來到225，離2007年的高點238，也越來越近，但離2000年的高點326，還有一大段距離，致使店頭基金的長年總投報率，比不上一般股票型和中小型。
因此，對店頭基金有興趣的人，要思考的是，短線櫃買還有機會續強，但長線呢？會一路走高再漲45％，破326高點嗎？目前看來，機率實在不高，建議讀者，如果是單筆操作，賺些波段財就好，若想扣款超過5年以上，一般股票型與中小型還是較佳選擇。
有意思的是，中小型基金持有的雖以中小型股為主，按規定，至少占比6成，但許多經理人也看好台積電與聯電等權值股的表現，通常也會配置一些大型股，投資人不必擔心萬一權值股領漲，中小基金會變得很寂寞，主要還是看經理人的操盤配置決定。
但不能否認，中小型基金的波動幅度，比一般股票型來的稍大，有興趣的人，還是得衡量風險承受度，再決定是否佈局，以及金額多寡，才能抱的久、賺的多。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com