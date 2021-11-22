直擊！好市多黑五開賣首日不用搶　人氣跟天氣一樣冷

美式大賣場COSTCO好市多「黑色購物節」今（22）日開跑，業者特別提早一小時、上午9點就開門開始營業，《NOWnews》直擊好市多內湖店，上午北台灣天氣濕濕冷冷，開店前8點左右現場僅5人排隊，9點開門時刻也大約只有百餘人進場，相較於往年熱鬧的狀況，今年開賣首日人氣與買氣都跟天氣一樣冷。排隊民眾中，有一個先生一早就來為老婆購買洗碗機；住在附近的苗先生早早出門搶到排隊第三名，鎖定三星85吋CRYSTAL UHD電視而來，進場不到10分鐘就已下好單，一派悠閒繼續挑選洗衣機等其他商品。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-22 09:56:17｜2021-11-22 10:10:56
因地利之便，每年都會來好市多黑五消費的苗先生表示，一進門已買好大電視，現場注意到三星20公斤智慧觸控變頻洗衣機也不錯，容量大、降價4001元，售價17,798元，非常有興趣。他表示自己每年都鎖定黑五的家電產品，趁著優惠購買，為家裡汰換老舊物件。
雖然今年排隊人潮不若往年，不過業者為應戰，還是準備好動線策略，在地上貼有黃黑相間斜紋標線，以動向分隔線及每區人員協助，指引人潮排隊，並掃描實聯制QRCode。
好市多黑色購物節即日起至11/28連續7天，全台13家實體賣場同步開跑並提早營業，週一至週四提前1小時、早上9點就開門，週五至週日則提前2小時、早上8點就開始營業，每日都會有不同的精選商品下殺折扣，並於前一晚約5時在官方APP公開部分優惠商品，消費者搶貨前可以做好功課，提醒活動期間仍維持「每卡限購1件」的規定。