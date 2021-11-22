紙雕家刺死超商店員！7-11出手了 「公司內部公告」流出
近期在超商連續發生數起暴力事件，已有3名超商店員受害，昨（21）日在桃園龜山區，一名蔣姓男子因不滿超商店員規勸自己要戴口罩，竟然持刀將蔡姓店員刺死，導致送醫搶救後不治身亡，引發社會議論。而隨後就有網友流出一封疑似來自7-11公司內部的公告信件，其內容引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-22 09:19:14
原PO在PTT貼文指出「便利商店已決定大夜班不宣導客戶戴口罩囉！治安問題不解決，企業開始不願意配合防疫囉！先自救再說」只見貼出的公告，上頭明載2點，包括「針對近期陸續發生大夜同仁因顧客未配戴口罩的問題，遭受不當暴力攻擊及傷害，公司除嚴厲譴責暴力，也會配合警政單位權全力緝拿不法份子，後續公司也會協助加盟主提出法律主張，全力捍衛同仁權益，同時提供家屬必要的關懷以及協助」。
「另外，再次提醒同仁於工作上，以自身安全最為優先，因門市店外已張貼防疫相關規定，店內另有OPEN Channel影音提醒，已達到顧客防疫說明，即日起，大夜同仁對於顧客未戴口罩入店，將不再強制宣導與提醒，請門市配合。」
該內部信曝光後，不少網友紛紛留言「當然是先自救啊，都發生幾起事件了！是不是都是因為提醒要戴口罩」、「白天也應該要全面取消吧」、「應該各班店員都不要提醒更安全」、「真的不需要再提醒了！終於出手自救了」、「也給店員配個能即時防護的東西吧」、「支持放辣椒水在櫃檯！遇到詭異之人噴下去自保」、「要配辣椒水在櫃檯啦！」
而《NOWnews》記者也實際詢問7-11公關發言窗口，公關表示，網路流傳的這份公文，目前正在內部確認中，暫時還無法回應。（編輯：張嘉哲）