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乾癬為免疫系統失衡 天冷、乾燥、日照少恐惡化
乾癬並非單純的濕疹皮膚病，而是自體免疫系統失衡疾病，吳青穎主任提到，乾癬患者通常會在20多歲或50多歲發病，且因為此病病因主要為基因遺傳因素，因此有家族史的民眾應注意，在壓力過大、使用特定藥物、酒精刺激、作息不正常的情況下會誘使發作。
一般皮膚表皮層代謝週期為28天，但乾癬病人在表皮分化未臻成熟時即脫落，堆積厚皮屑，此不正常的代謝過程，外觀看起來就是銀白色脫屑，一旦長出紅疹、斑塊會搔癢難耐，若過度清潔、摳抓，都會使皮膚受損，進而過度增生，病灶更加嚴重。尤其冬天溫度低、濕度低，過度乾燥的情況下會加重病情；吳青穎主任推測，加上天寒的季節民眾常穿著長袖，也會減少接觸陽光機會，以乾癬特性在冬天時惡化是合理的。
全身脫屑、慢性發炎 未及時治療恐致關節變形
楊翔宇醫師指出，病人全身都有可能產生病灶，從頭皮、手腳、軀幹、指甲、關節等，脫屑的外觀對生活、社交都造成極大不便。由於體內長期慢性發炎，還會進一步影響新陳代謝、慢性心血管疾病、不可逆的傷害，若未及時治療，關節僵硬、嚴重時會變形。
目前治療方式有外用藥膏、口服藥、照光、免疫調節劑、生物製劑等，醫師會依照嚴重程度搭配療程。吳青穎主任說明，類固醇號稱美國仙丹，但不建議口服或注射的全身性治療，一開始改善快速，但反彈很快，局部擦就可以；口服A酸可使皮膚代謝正常化，不過備孕、懷孕女性不可使用，也可搭配維生素D使用；照光效果佳，但需經常往返醫院，對於交通不便者、偏鄉居民難度很高。
生物製劑調整免疫系統 從源頭截斷發炎反應
由於乾癬是免疫系統失衡，隨著科技進步，出現可以調整、抑制免疫系統的藥物。楊翔宇醫師指出，生物製劑是一個總稱，指的是用生物技術去合成的藥物，可以應用在很多疾病，台灣就有九種生物製劑可用於治療乾癬。近年來研究發現乾癬跟TNFα、IL-17、IL-23這些細胞激素有關，生物製劑可針對激素及接受器作用。
吳青穎主任進一步說明，生物製劑針對免疫細胞作用，從源頭截斷發炎反應，IL-17、IL-23介白素抑制劑對皮膚症狀更精確，病灶會大幅改善，其中IL-17藥效很迅速。許多人接受治療後，乾癬體表面積從50%減少至20%，感覺改善很多，但剩下的20%可能在頭皮、手指等不便遮掩之處，仍對病人造成困擾，此時介入生物製劑可將病灶減少至將近1%，對病人來說十分有感。
不過並非人人都可使用，若需要申請健保給付，必須經過照光治療三個月、服用兩種免疫抑制劑各三個月，仍未見改善或改善幅度有限才能申請。楊翔宇醫師說，「基本上就是要夠嚴重才能申請」，以往使用兩年後必須停藥，復發才能再申請，而日前健保條文修正後，第三次復發後有機會永久使用。
強迫過健康生活 天冷食補應避免過量
「乾癬是強迫你要過健康生活的疾病，你認為不健康的任何事情都會讓它發作。」楊翔宇醫師提醒，抽菸、喝酒、熬夜、太累、油炸食品等都會影響，也有研究顯示體重與乾癬嚴重度有正相關，運動、控制體重都對病情有幫助。秋冬季節乾冷，建議要抹乳液保養，洗澡水也不要太燙。吳青穎主任更提醒，台灣人喜歡在寒冷的天吃鍋補一補，但薑母鴨、羊肉爐等藥膳鍋物，有可能會讓病情更嚴重，民眾要特別注意。
資料來源：健康醫療網 乾癬秋冬惡化高峰期 生物製劑阻斷發炎源頭
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