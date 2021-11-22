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刺死店員辯睡眠障礙！紙雕師稱「感覺不到自己在殺人」

▲蔣男辯稱，近日因睡眠困擾而求助醫生，對於殺人過程「完全不記得」，直喊「當時不知道自己怎麼了」，但是有坦承確實犯下了殺人行為。。（圖／翻攝IG）
▲蔣男辯稱，近日因睡眠困擾而求助醫生，對於殺人過程「完全不記得」，直喊「當時不知道自己怎麼了」，但是有坦承確實犯下了殺人行為。。（圖／翻攝IG）

編輯中心/綜合報導

2021-11-22 09:35:04｜2021-11-22 09:37:40

21日清晨5點多，桃園市龜山區一間超商，41歲的蔣姓男子，因不滿29歲的蔡姓店員規勸戴口罩，之後三進三出超商，持刀狠刺蔡男3刀，導致店員送醫不治；隨後蔣男被起底是知名紙雕師，據警方調查，犯案當時蔣男所使用的兇器，就是他平時使用的工具刀，蔣男也辯稱，近日因睡眠困擾而求助醫生，對於殺人過程「完全不記得」，直喊「當時不知道自己怎麼了」，但是有坦承確實犯下了殺人行為。

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▲案發的超商外人行道，因為店員與蔣男扭打，遍地斑斑的血跡觸目驚心。（圖／記者李春台翻攝）
▲案發的超商外人行道，遍地斑斑的血跡觸目驚心。（圖／翻攝畫面）
警方還原件事，當時，蔣男未戴口罩進入超商，遭店員規勸，只因一句「不戴口罩就不結帳」，心生不滿，隨後再度戴上口罩進入超商，接著把口罩丟到蔡男身上，最後再次進入超商時，竟氣憤持刀返回，刺殺蔡姓店員致死。

蔣男身份遭起底，為知名紙雕家，在其業界小有名氣，曾出過書、上過電視節目，並擔任講師教學；蔡姓店員則為家中獨子，原本在林口其他超商工作，近日配合公司調度，才前往該社區超商支援，不料卻慘遭橫禍，蔡父更難過不解的表示「兒子很乖，為什麼去上個班就丟了命？」

根據警方調查，蔣男在警訊時非常平靜，並供稱「當時不知道怎麼了，完全記不得」，更向警方辯稱自己近期有睡眠障礙，目前正求助醫生，坦承確實犯下了殺人行為，對於殺人過程「完全不記得」，直喊「當時不知道自己怎麼了」。

蔣男也表示，事發時記憶相當片段，只記得瑣碎的扭打、廝殺印象，「知道自己有殺人，但感覺不到自己殺人」；昨晚經檢方訊問後，依殺人罪嫌向法院聲請將蔣男羈押，桃園地院裁定羈押、不禁見。（編輯：孫唯容）

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