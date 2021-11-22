Tag人物／北臺最大蔬菜供應商　拚通路轉型年收破億商機

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從小在傳統市場討生活 回家接手事業卻不順遂
王建甫從小就要到市場幫忙，家裡從奶奶那一輩開始就在傳統市場賣菜，到了爸爸接手後開始從零售轉型，王建甫的父親順利進入了國軍的膳食供應體系，1989年第一間荷蘭品牌的量販店《萬客隆》進入臺灣，王建甫父親成為它第一家的蔬菜供應商，王建甫看著爸媽沒日沒夜的工作型態，認為這個行業過度辛苦，曾經也想過要外出打拼，但不捨年紀增長的父母需要幫忙，才決定要將自己的能力幫助家人過得好。
接手家裡的農產公司，王建甫並非一路順遂，他想要一改以往小車配送出貨的型態，添購載貨大車，但公司沒有司機願意去考執照，王建甫以身作則先後考取大車執照、堆高機執照，「因為我自己先做得到，才要求他們也去考大車執照這件事情。」一步一步地跳下來做、凡事親力親為，與同仁建立友善溝通，王建甫帶領著比他年紀更大、更資深的員工一起前進。
第一筆生意吃虧當繳學費 談業務小撇步先誇大年紀
即使從小跟在父親身邊耳濡目染，剛開始談生意時，王建甫還是跟所有的創業者一樣，先繳了一筆學費，從產地開始先跟農家打好關係，詢問收購價格也要貨比三家，當他長期深耕產地後，也懂得一些談生意的眉眉角角，父親還是不忘囑咐王建甫， 在跟農友打交道時，可以將年齡再多報個幾歲，不要因為外表的稚嫩，被輕忽了談生意的能力，靠著一步一腳印踏實的站穩腳步，王建甫從基礎開始打造起自己的蔬菜王國，因為只有自己把每個環節摸熟，才可以讓顧客信服他的實力。
從供應商走向零售通路 打造全省電商走入社區
除了做量販店、餐廚的供應商，王建甫更與保全業的朋友結盟，準備朝電商發展，他不諱言網售通路將會是趨勢，在疫情前王建甫就已經建立自己的電商品牌《菜霸子》，搶在疫情爆發時推出「蔬菜防疫箱」，讓民眾不用出門就可以買到最新鮮的蔬果，即使在疫情趨緩後，網路銷售的營業額仍然是正向成長中，這意味著電商市場將是蔬菜市場的新藍海，王建甫的服務對像從大公司轉到一般消費者時，需要面臨新一波的挑戰，消費者對於商品要求零瑕疵、服務的品質同樣是零容忍，而王建甫的優勢除了長久累積下來的蔬果專業，他還積極建立自己的物流車隊，掌握許多因天災地變而產生的變動因素，讓消費者可以隨時查看自己訂購商品的處理進度，這樣的優勢讓王建甫搶得先機，未來他看中的是服務可以走進每個社區，讓消費者用最便利的方式買到自己所需要的商品，王建甫正一步一步的實現自己的目標。
王建甫小檔案
現職： 《菜霸子》品牌創辦人
官網：https://www.vegeking.com.tw/
臉書：https://www.facebook.com/vegeking2019/
《NOWnews今日新聞》，推出專題企畫《#Tag人物》，不用過多的視覺包裝，更沒有花俏的特效動畫，我們希望最真實呈現人物主角的生命故事。衡量成功人生的指標，從來不該是世俗眼裡的單一標準，夢想有千百種可能。讓我們用不同的視角，看見追夢的勇氣和堅持。