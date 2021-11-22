Tag人物／北臺最大蔬菜供應商　拚通路轉型年收破億商機

每當菜價開始波動，就會聽到有人要抓「菜蟲」的口號出現，然而盤商真的可以隨意哄抬菜價嗎？這個問題讓北臺灣最大的蔬果供應商負責人王建甫來回答你，「當今天需求量大於供給量的時候，它的價格就一定會往上漲。」王建甫用簡單的供需法則來回應，操控菜價那雙無形的手並非政府也不是盤商，而是變化莫測沒人能掌控的老天，許多人認為盤商就是賺取中間差價的商人，但大家沒有看到的是王建甫所承擔的人力成本與消耗不符合規格農耗品的壓力，面對農產端、客戶端王建甫能夠做到最佳整合，這讓他掌握了大台北地區七成以上的供應通路，未來他要將事業版圖發展到電商平台，從批發走向零售王建甫即將開闢另一個藍海市場。

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▲ 王建甫從產地開始先跟農家打好關係，一步步建立自己的蔬菜王國。（圖／記者林天佑拍攝）

從小在傳統市場討生活 回家接手事業卻不順遂

王建甫從小就要到市場幫忙，家裡從奶奶那一輩開始就在傳統市場賣菜，到了爸爸接手後開始從零售轉型，王建甫的父親順利進入了國軍的膳食供應體系， 1989 年第一間荷蘭品牌的量販店《萬客隆》進入臺灣，王建甫父親成為它第一家的蔬菜供應商，王建甫看著爸媽沒日沒夜的工作型態，認為這個行業過度辛苦，曾經也想過要外出打拼，但不捨年紀增長的父母需要幫忙，才決定要將自己的能力幫 助 家人過得好。

▲ 公司轉型初期王建甫以身作則先考取大車執照，再要求員工。（圖／記者林天佑拍攝）

接手家裡的農產公司，王建甫並非一路順遂，他想要一改以往小車配送出貨的型態，添購載貨大車，但公司沒有司機願意去考執照，王建甫以身作則先後考取大車執照、堆高機執照，「因為我自己先做得到，才要求他們也去考大車執照這件事情。」一步一步地跳下來做、凡事親力親為，與同仁建立友善溝通，王建甫帶領著比他年紀更大、更資深的員工一起前進。

第一 筆生意吃虧當繳學費 談業務小撇步先誇大年紀

即使從小跟在父親身邊耳濡目染，剛開始談生意時，王建甫還是跟所有的創業者一樣，先繳了一筆學費，從產地開始先跟農家打好關係，詢問收購價格也要貨比三家，當他長期深耕產地後，也懂得一些談生意的眉眉角角，父親還是不忘囑咐王建甫， 在跟農友打交道時，可以將年齡再多報個幾歲，不要因為外表的稚嫩，被輕忽了談生意的能力，靠著一步一腳印踏實的站穩腳步，王建甫從基礎開始打造起自己的蔬菜王國，因為只有自己把每個環節摸熟，才可以讓顧客信服他的實力。

▲ 剛開始談生意時，王建甫還是跟所有的創業者一樣，先繳了一筆學費。（圖／記者林天佑拍攝）

從供應商走向零售通路

打造全省電商走入社區

除了做量販店、餐廚的供應商，王建甫更與保全業的朋友結盟，準備朝電商發展，他不諱言網售通路將會是趨勢，在疫情前王建甫就已經建立自己的電商品牌《菜霸子》，搶在疫情爆發時推出「蔬菜防疫箱」，讓民眾不用出門就可以買到最新鮮的蔬果，即使在疫情趨緩後，網路銷售的營業額仍然是正向成長中，這意味著電商市場將是蔬菜市場的新藍海，王建甫的服務對像從大公司轉到一般消費者時，需要面臨新一波的挑戰，消費者對於商品要求零瑕疵、服務的品質同樣是零容忍，而王建甫的優勢除了長久累積下來的蔬果專業，他還積極建立自己的物流車隊，掌握許多因天災地變而產生的變動因素，讓消費者可以隨時查看自己訂購商品的處理進度，這樣的優勢讓王建甫搶得先機，未來他看中的是服務可以走進每個社區，讓消費者用最便利的方式買到自己所需要的商品，王建甫正一步一步的實現自己的目標。

▲ 王建甫的服務對像從大公司轉而到一般消費者要面臨新一波的挑戰。（圖／記者林天佑拍攝）

王建甫小檔案