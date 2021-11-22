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工研院院士「十載精彩」　接合各界齒輪穩定度過疫情時代

工研院院士「十載精彩」　接合各界齒輪穩定度過疫情時代
工研院院士「十載精彩」　接合各界齒輪穩定度過疫情時代

健康醫療網

2021-11-22 11:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】工研院近日舉辦「第十屆工研院院士授證典禮」暨「十載精彩 致勝未來 院士論壇」，今年新科出爐的工研院院士共有五位，分別來自半導體、資通訊與生技產業，包括：旺宏電子股份有限公司董事長暨執行長吳敏求、聯發科技股份有限公司副董事長暨執行長蔡力行、台衫投資管理顧問股份有限公司科技基金合夥人吳錦城、國立臺灣大學醫學院內科教授楊泮池及Onward Therapeutics董事長暨執行長葉常菁。總統蔡英文也到場親自為新任院士授證，盛讚院士們在各自專業領域的傑出表現。

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工研院首位女院士　葉常菁獨創全新生技發展策略

身為工研院歷來首位女性院士，葉常菁董事長獨創「NRDO」（No Research, Development Only），也就是不做前段耗時長的基礎研究，以授權引進（License-in）方式開發有潛力的新藥候選物，另外配合Networked Pharma策略，即不打造實驗室與藥廠，與委外製造產業（CMO）及委外研究產業（CRO）緊密合作。

葉常菁董事長說明，台灣生技市場資本相較其他大國較為不足，因此這兩種藥物開發策略更適合台灣資本小、承受風險壓力較低的中小型生技產業，只是選題、選藥敏銳度以及判斷力也都會成為成功與否的關鍵。

對於此次接受授證，葉常菁董事長除了對工研院的肯定表示感謝，也強調台灣產業界還有許多傑出女性，期許未來有更多女性代表獲得展露頭角的機會，出現不同性別的院士也代表能讓工研院想法更多元化，共同激盪出台灣產業美好未來。

抗「疫」靠醫護同仁鞏固第一線　產業支撐經濟做後盾

在新冠肺炎對全世界造成重創的這兩年，各產業領導者為台灣經濟撐下保護傘，同時，第一線抗疫的醫護同仁表現也相當值得獲肯定。其中，新科工研院院士楊泮池教授與臺大團隊開發出誘餌抗體ACE2-Fc，可阻斷病毒感染，實驗成功率達9成，登上《EMBO分子醫學》期刊。

楊泮池教授樂觀表示，台灣防疫工作表現良好，疫苗覆蓋率也高，隨著對新冠病毒了解越來越深，相關新藥研究會日趨完善，目前除了抗體、小分子藥物之外，核酸藥物也發展良好，政府應超前部署，為採購進口或洽談合作生產新口服藥預作準備，未來如新冠肺炎流感化，可藉由良好診斷及精準用藥來協助降低其危險性。

維持競爭力　台灣經濟發展不能停

工研院每年推舉對產業發展與人民福祉有貢獻的傑出人士，授與「工研院院士」榮銜。

工研院董事長李世光指出，半導體、資通訊及生醫等產業發展不僅是台灣經濟重要的支撐力量，也是全球產業蓬勃發展的科技趨勢，要如何在科技發展與環境保護中得到平衡，是世界各國都在努力的目標，期待在工研院院士的智慧與力量集結下，引導台灣產業在疫情時代繼續維持優勢競爭力。



資料來源：健康醫療網 工研院院士「十載精彩」　接合各界齒輪穩定度過疫情時代

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