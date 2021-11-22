國民黨宣布啟動「螞蟻雄兵計畫」　朱立倫將夜宿自由廣場

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱立倫表示，螞蟻雄兵雖然小，但有共同目標，螞蟻雄兵是以小博大，國民黨沒有民進黨豐厚的資源，但有的是自信跟決心，除了黨中央規劃的1218場宣講，加上立法委員規劃的27個大場之外，又有青年朋友加入的螞蟻雄兵計畫，再加上12月12日預計在凱道全國大會師，以及12月17日在自由廣場共同為台灣的公投守夜，相信最後一定彙集成為大家的力量，讓4個都同意，台灣更美麗。
組發會主委許宇甄表示，原規劃的1218場公投宣講已經加了100場，目前完成了840場，從「十箭齊發」進化到「螞蟻雄兵」，讓更多年輕人出來宣講公投，面對不同的族群表達出自己的理念，希望將訊息深化到每一個角落。
青年部主任陳克威進一步說明，1218公投議題跟民生息息相關，是價值的選擇，青年部加碼500場宣講，希望從年輕人視野，年輕人的價值出發，讓公投理念遍地開花，表達出對這片土地的熱愛。
台北市青工總會長滿志剛、青工幹部張煥霖及林冠勳等各區會長也指出，1218公投不是政黨的對決，而是要讓民進黨政府聽到人民真正的聲音，呼籲年輕人站出來，投下4個同意票，捍衛自身的健康與家園。
對於公投後續相關宣傳，凌濤主委特別說明三折頁文宣「民主迴力鏢」的主視覺設計概念，4項公投全部都是民進黨過去主張，如今被「民主迴力標」打臉，兩個迴力鏢合成一個「圓圈」，也成為公投的同意「Ｏ」的概念。國民黨也準備包括口罩等公投小物，未來會陸續在各地宣講的場次提供民眾。