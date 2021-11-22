COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

國民黨宣布啟動「螞蟻雄兵計畫」　朱立倫將夜宿自由廣場

▲朱立倫今（22）日出席「螞蟻雄兵計畫」記者會，強調國民黨將擴大公投宣講場次，以遍地開花的形式，深入全台各角落宣講。（圖／記者羅婉庭攝，2021.11.22）
▲朱立倫今（22）日出席「螞蟻雄兵計畫」記者會，強調國民黨將擴大公投宣講場次，以遍地開花的形式，深入全台各角落宣講。（圖／記者羅婉庭攝，2021.11.22）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-22 12:03:44｜2021-11-22 12:16:48

1218公投進入最後倒數26天，相較於民進黨傾府院黨之力，以國家機器投入大量行政資源的動員操作，國民黨主席朱立倫今（22）日率黨內青年宣布「螞蟻雄兵」計畫，加碼500場青年宣講，以遍地開花的形式，深入全台各角落。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨今日上午召開「螞蟻雄兵」記者會，預告將在12月12日搭配「秋鬥」，集結民間團體於凱道進行造勢宣講；另鑑於這次1218公投當天可以宣傳，國民黨也規劃在1217選前之夜，在自由廣場前進行馬拉松式宣講，一路從1217跨到1218公投日，並由黨主席、黨公職及民代夜宿自由廣場，表達民眾不滿的聲音，最後將在凱道進行全台守護大串聯活動。

朱立倫表示，螞蟻雄兵雖然小，但有共同目標，螞蟻雄兵是以小博大，國民黨沒有民進黨豐厚的資源，但有的是自信跟決心，除了黨中央規劃的1218場宣講，加上立法委員規劃的27個大場之外，又有青年朋友加入的螞蟻雄兵計畫，再加上12月12日預計在凱道全國大會師，以及12月17日在自由廣場共同為台灣的公投守夜，相信最後一定彙集成為大家的力量，讓4個都同意，台灣更美麗。

組發會主委許宇甄表示，原規劃的1218場公投宣講已經加了100場，目前完成了840場，從「十箭齊發」進化到「螞蟻雄兵」，讓更多年輕人出來宣講公投，面對不同的族群表達出自己的理念，希望將訊息深化到每一個角落。

青年部主任陳克威進一步說明，1218公投議題跟民生息息相關，是價值的選擇，青年部加碼500場宣講，希望從年輕人視野，年輕人的價值出發，讓公投理念遍地開花，表達出對這片土地的熱愛。

台北市青工總會長滿志剛、青工幹部張煥霖及林冠勳等各區會長也指出，1218公投不是政黨的對決，而是要讓民進黨政府聽到人民真正的聲音，呼籲年輕人站出來，投下4個同意票，捍衛自身的健康與家園。

對於公投後續相關宣傳，凌濤主委特別說明三折頁文宣「民主迴力鏢」的主視覺設計概念，4項公投全部都是民進黨過去主張，如今被「民主迴力標」打臉，兩個迴力鏢合成一個「圓圈」，也成為公投的同意「Ｏ」的概念。國民黨也準備包括口罩等公投小物，未來會陸續在各地宣講的場次提供民眾。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀