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BTS打敗泰勒絲、亞莉安娜！奪全美音樂獎「年度藝人」

▲BTS防彈少年團奪下全美音樂獎「年度藝人」大獎。（圖／美聯社）
▲BTS防彈少年團奪下全美音樂獎「年度藝人」大獎。（圖／美聯社）

記者吳雨婕/台北報導

2021-11-22 12:29:13｜2021-11-22 12:47:08

2021 全美音樂獎（American Music Awards，簡稱AMAs）頒獎典禮，於台灣時間今（22）日早上8點在洛杉磯的微軟劇院舉行。稍早已經頒完全部獎項，而今年的最大獎「年度藝人」由南韓團體BTS防彈少年團奪下。

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每年的全美音樂獎，最受關注的莫過於最大獎「年度藝人」，而本屆此獎項由南韓人氣天團BTS防彈少年團拿下，打敗該獎史上最多獲獎數的紀錄保持人泰勒絲（Taylor Swift）、流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）、嘻哈天王德瑞克（Drake）、新人奧莉維亞（Olivia Rodrigo）、嘻哈歌手威肯（The Weeknd）。

▲BTS防彈少年團奪下全美音樂獎最大獎「年度藝人」。（圖／美聯社）
▲BTS防彈少年團奪下全美音樂獎最大獎「年度藝人」。（圖／美聯社）
▲泰勒絲推出重錄專輯《紅色／Red》。（圖／環球音樂提供）
▲BTS防彈少年團擊敗泰勒絲，抱回全美音樂獎「年度藝人」。（圖／環球音樂提供）
防彈少年團的團長RM在領獎時緊張到不行，好不容易平復情緒後才感性的說：「4年前，我們在AMAs這個舞台上第一次Live表演《DNA》，我們那時興奮又緊張，從那時候開始便是一段漫長且奇妙的旅程。」也感謝來自世界各地的粉絲，並且把奪獎的光榮給予支持他們的所有人。

▲BTS防彈少年團奪下全美音樂獎最大獎「年度藝人」。（圖／翻攝BTS臉書）
▲BTS防彈少年團謙虛把奪獎榮耀，歸給所有支持他們的人。（圖／翻攝BTS臉書）
此外，BTS防彈少年團入圍本屆全美音樂獎3項獎，驚人的是他們入圍的3獎項全都得獎，且今年已經是第三度奪下「最受歡迎流行雙人組或團體」，再加上在「年度藝人」中殺出重圍摘下大獎，可以說是非常風光。

重要獎項得獎名單如下：

年度藝人 ARTIST OF THE YEAR

BTS


年度新人 NEW ARTIST OF THE YEAR

Olivia Rodrigo


年度合作 COLLABORATION OF THE YEAR

Doja Cat ft. SZA 〈Kiss Me More〉


社群最熱門單曲 FAVORITE TRENDING SONG

Megan Thee Stallion〈Body〉


最受歡迎音樂錄影帶 FAVORITE MUSIC VIDEO

Lil Nas X〈MONTERO (Call Me By Your Name)〉


最受歡迎流行男歌手 FAVORITE POP MALE ARTIST

Ed Sheeran


最受歡迎流行女歌手 FAVORITE POP FEMALE ARTIST

Taylor Swift


最受歡迎流行雙人組或團體 FAVORITE POP DUO OR GROUP

BTS


最受歡迎流行專輯 FAVORITE POP ALBUM

Taylor Swift《evermore》



最受歡迎流行歌曲 FAVORITE POP SONG

BTS〈Butter〉



最受歡迎嘻哈男歌手 FAVORITE HIP-HOP MALE ARTIST

Drake


最受歡迎嘻哈女歌手 FAVORITE HIP-HOP FEMALE ARTIST

Megan Thee Stallion



最受歡迎嘻哈專輯 FAVORITE HIP-HOP ALBUM

Megan Thee Stallion《Good News》



最受歡迎嘻哈歌曲 FAVORITE HIP-HOP SONG

Cardi B〈Up〉



最受歡迎節奏藍調男歌手 FAVORITE R&B MALE ARTIST

The Weeknd

 

最受歡迎節奏藍調女歌手 FAVORITE R&B FEMALE ARTIST

Doja Cat


最受歡迎節奏藍調專輯 FAVORITE R&B ALBUM

Doja Cat《Planet Her》


最受歡迎節奏藍調歌曲 FAVORITE R&B SONG

Silk Sonic〈Leave The Door Open〉

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