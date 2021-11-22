BTS打敗泰勒絲、亞莉安娜！奪全美音樂獎「年度藝人」

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防彈少年團的團長RM在領獎時緊張到不行，好不容易平復情緒後才感性的說：「4年前，我們在AMAs這個舞台上第一次Live表演《DNA》，我們那時興奮又緊張，從那時候開始便是一段漫長且奇妙的旅程。」也感謝來自世界各地的粉絲，並且把奪獎的光榮給予支持他們的所有人。
此外，BTS防彈少年團入圍本屆全美音樂獎3項獎，驚人的是他們入圍的3獎項全都得獎，且今年已經是第三度奪下「最受歡迎流行雙人組或團體」，再加上在「年度藝人」中殺出重圍摘下大獎，可以說是非常風光。
重要獎項得獎名單如下：
年度藝人 ARTIST OF THE YEAR
BTS
年度新人 NEW ARTIST OF THE YEAR
Olivia Rodrigo
年度合作 COLLABORATION OF THE YEAR
Doja Cat ft. SZA 〈Kiss Me More〉
社群最熱門單曲 FAVORITE TRENDING SONG
Megan Thee Stallion〈Body〉
最受歡迎音樂錄影帶 FAVORITE MUSIC VIDEO
Lil Nas X〈MONTERO (Call Me By Your Name)〉
最受歡迎流行男歌手 FAVORITE POP MALE ARTIST
Ed Sheeran
最受歡迎流行女歌手 FAVORITE POP FEMALE ARTIST
Taylor Swift
最受歡迎流行雙人組或團體 FAVORITE POP DUO OR GROUP
BTS
最受歡迎流行專輯 FAVORITE POP ALBUM
Taylor Swift《evermore》
最受歡迎流行歌曲 FAVORITE POP SONG
BTS〈Butter〉
最受歡迎嘻哈男歌手 FAVORITE HIP-HOP MALE ARTIST
Drake
最受歡迎嘻哈女歌手 FAVORITE HIP-HOP FEMALE ARTIST
Megan Thee Stallion
最受歡迎嘻哈專輯 FAVORITE HIP-HOP ALBUM
Megan Thee Stallion《Good News》
最受歡迎嘻哈歌曲 FAVORITE HIP-HOP SONG
Cardi B〈Up〉
最受歡迎節奏藍調男歌手 FAVORITE R&B MALE ARTIST
The Weeknd
最受歡迎節奏藍調女歌手 FAVORITE R&B FEMALE ARTIST
Doja Cat
最受歡迎節奏藍調專輯 FAVORITE R&B ALBUM
Doja Cat《Planet Her》
最受歡迎節奏藍調歌曲 FAVORITE R&B SONG
Silk Sonic〈Leave The Door Open〉