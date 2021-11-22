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秋季主要病邪為「燥」 咳嗽、流鼻水類似感冒很常見
賴博政醫師表示，中醫理論認為燥勝則乾，燥邪的特性以乾燥為主，呼吸道的疾病通常會結合「燥」的特性，像是咳嗽乾往往是被風吹到後覺得喉嚨乾澀搔癢，痰量極少甚至沒有，嚴重的時候用力清喉嚨時甚至帶血絲。
中醫再將燥分為「涼燥」及「溫燥」，所謂涼燥就是燥邪中偏向寒象。臨床表現初起身熱怕冷、鼻塞流鼻水，有些類似風寒感冒，不同之處是兼有乾燥的現象，像是唇燥口乾、乾咳、胸悶胸痛、皮膚乾燥、大便困難，目前正值秋末，時令上來說較容易出現涼燥的症狀。
而溫燥則和涼燥相反，是燥邪中兼熱象。臨床表規初起頭痛身熱、乾咳無痰、咽喉乾痛、鼻乾唇燥、心煩口渴的表現。
秋季養生原則 補水、多蔬果、少辛辣
1. 補充水分：因為秋季氣候相對偏乾燥，容易覺得乾燥的部位通常在表皮黏膜，嚴重的時候會覺得乾澀疼痛，甚至龜裂，所以應該補充適量的水分。
2. 多食用蔬果：秋季養生首重「養陰潤燥」，水梨、桑椹、蜂蜜、白木耳、蓮藕都屬於較為滋潤的食物，可以多食用。此外「酸能生津」，可以多吃酸性水果像是葡萄、檸檬、柳丁、柚子等。
3. 少食辛辣：因為秋季天氣轉涼，有的民眾通常選擇溫補類的藥膳，若是蔥、薑、蒜、辣椒食用過多，容易有口乾口破、便祕的狀況，因此少食辛辣，避免體內過於燥熱，造成津液的耗損。
秋季保養藥膳 銀耳百合紅棗湯
銀耳被稱為「窮人的燕窩」，因為價錢便宜且又容易取得，在市場上就可以買得到，銀耳具有滋陰生津，潤肺養胃的效果，又富含多醣，是一種營養價值高的滋補佳品。值得注意的是銀耳入藥膳可以燉煮至軟爛，入口即化，效果更佳。
百合性甘，微寒。歸肺、心經，具有養陰潤肺止咳，清心安神的作用，也是常來入菜的食材。而紅棗性甘溫、歸脾胃經，具有補氣養血，寧心安神。賴博政醫師推薦銀耳百合紅棗湯，相當適合作為秋季保養藥膳。
材料：白木耳三錢、鮮百合三錢、紅棗三枚
作法：將白木耳洗淨後，去蒂後，剪成小塊；鮮百合、紅棗洗淨後備用。
在鍋內加入適量水，依序放入白木耳、百合及紅棗，燉煮至銀耳透明黏稠，再加入適量冰糖，調味後即可食用。
（文／衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政）
資料來源：健康醫療網 換季天冷易生病 秋季養生之道看這裡
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